El Concello descarta una mediación como en Fenosa para evitar el derribo en San Roque

La demolición del edificio ilegal de San Roque de Afuera, ordenada por sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), no seguirá la misma vía tomada en el mandato anterior por el Ayuntamiento para evitar la ejecución del derribo de otro inmueble reformado de modo irregular a finales del siglo pasado, la antigua sede de Fenosa. El Gobierno local no incluye en sus previsiones respecto al caso de San Roque recurrir a la mediación intrajudicial por la que en febrero pasado se llegó a un acuerdo entre los propietarios, el Concello y el denunciante de las ilegalidades cometidas en el edificio de la calle Fernando Macías cuando Francisco Vázquez era alcalde. Según fuentes municipales, volver a solicitar una mediación "no está contemplado".

El fallo judicial firme data de 2008, siete años después de que la obra en el inmueble del número 13 de San Roque de Afuera recibiese una licencia, también durante el mandato de Vázquez, que autorizaba una intervención no permitida por el plan general en vigor en aquel momento. El edificio ocupa toda la parcela cuando solo podría ocupar el 70% desde las plantas superiores hasta la baja y los vuelos de la fachada sobresalen más de lo permitido. El bloque supera los 3.000 metros cuadrados, aunque no podría tener construidos más de 1.569.

El caso pasó por distintas etapas en los juzgados, con recursos y peticiones de suspensión cautelar por parte de los propietarios que llegó a rechazar el Concello. El Gobierno local anterior empezó en 2017 a tramitar el modo de ejecutar las resoluciones judiciales, para lo que necesitó determinar si el derribo del edificio sería total o parcial. La solución escogida sería, decía entonces el alcalde, Xulio Ferreiro, la que causase "el menor perjuicio" a la ciudad y a los vecinos afectados. El Ayuntamiento optó finalmente por la demolición de una parte del inmueble, cuyo proyecto debe validar un juez.

La demandante de las irregularidades en la obra se mostró este verano dispuesta a negociar una solución o un acuerdo para cumplir la sentencia del TSXG. En ese momento defendió la posibilidad de alcanzar un pacto a través de la mediación intrajudicial, como en el conflicto por el edificio Fenosa, también enquistado en los tribunales. El Concello admitió que "exploraría" la vía de la mediación, una solución de acuerdo con los propietarios que ahora la administración local no tiene en cuenta.

Casos diferentes

El auto del TSXG por el que se validó la mediación intrajudicial que este año puso fin al largo litigio del edificio Fenosa advierte de que ese caso, que evita el derribo del inmueble y establece indemnizaciones al denunciante, "no puede extrapolarse a otros supuestos". "No puede defenderse que cualquier ejecución urbanística puede sortearse mediante institutos que suplan la ejecución in natura mediante el único requisito de pactar una indemnización", expresaba el Superior, por lo que fallaba que aquella resolución era "válida únicamente" para ese caso.

Fuentes municipales apuntan que "hay diferencias" entre las irregularidades demostradas en las obras en el edificio Fenosa y en el de San Roque de Afuera, aunque no señalan cuáles.

El auto del Tribunal Superior detallaba las especiales circunstancias que concurrían en el conflicto del edificio Fenosa, que complican que se repitan en otro caso con orden de demolición. Uno de los factores es que han transcurrido 21 años desde el inicio del litigio y 18 desde que se emitió la sentencia sin que se hubiera ejecutado. Los "enormes costes derivados de una demolición y posterior reconstrucción" del edificio son otro importante circunstancia.