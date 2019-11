Una poesía diferente y un sueño cumplido

Cuenta Paula González, coruñesa de 17 años, que nunca se le ha dado muy bien expresarse con la voz, y por ello ha decidido hacerlo a través de la tinta y el papel. El resultado ha sido Recunchos, su primer libro de poesía, que más que una obra es un sueño cumplido. "Cuando era pequeña, mientras todos mis amigos querían ser profes, médicos o futbolistas, yo soñaba con escribir un libro", recuerda la joven autora, que presentó su libro ayer en la librería Arenas.

Una silueta femenina compuesta de pequeños fragmentos protagoniza la portada de Recunchos, y da grandes pistas sobre lo que contiene el poemario. "La idea era escribir sobre todos esos pedazos que forman parte de mí. Es un libro positivo, donde hablo de sentimientos normales, de los que puede tener una persona corriente, y creo que por eso es fácil que la gente conecte con lo que escribo", explica la autora.

Si bien se trata de un libro de poesía, la escritora cuenta que no se trata de poemas al uso. De hecho, cuando Paula González empezó a escribir, no sabía clasificar sus textos: "Escribía textos pequeños para expresar lo que sentía, pero no me di cuenta de que era poesía hasta que una amiga me regaló un libro de un autor con el que me identifiqué".

Se trata del escritor gallego Defreds, un referente para la joven que le demostró que "hay muchas formas de escribir, que la poesía no es un rollo", y que no "depende tanto del género como del autor".

La escritora, que desde hace dos años también se ocupa de su blog de viajes La maleta de Pauli, deja la puerta abierta a seguir escribiendo, aunque sus ojos ya están puestos en cumplir su siguiente sueño. "En el futuro me encantaría ser periodista", dice la joven coruñesa.