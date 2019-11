Escudos para la generación Z

"Todo lo que hagas en Internet va a ser público. Puedes intentar borrarlo, pero va a continuar ahí hasta que se acabe, si es que eso ocurre". Las palabras resuenan en una de las aulas de la Escuela de Negocios de A Coruña, donde cerca de 40 escolares atienden con ojos brillantes de curiosidad los movimientos de alguien que, en su día a día, solo suelen ver por televisión. Antonio Picado, hacker, alimenta su interés desde el otro lado de la mesa, donde pone en práctica varios ataques informáticos del que sabe lo que es colarse por las grietas de lo digital.

Su misión es la de concienciar a los más jóvenes de los peligros que entrañan esas rendijas, a las que miles de menores se exponen cada día cuando navegan por Internet. Este jueves aprendieron de ellas las alumnas de Primero de Secundaria del colegio Montespiño, que se suman a los más de 300 estudiantes de los institutos y Formación Profesional coruñeses que han pasado esta semana por la formación.

Las conferencias forman parte del nuevo programa de Afundación, que pone la tecnología como punto clave de sus actividades para escolares de este curso. Desde este martes, la entidad ofreció a los centros de la urbe un taller de ciberseguridad en la red, impartido por los especialistas de S2 Group Picado y el docente Óscar García, encargado de llevar con sus consejos y advertencias la voz cantante durante la charla.

Su público en la sesión de este jueves era el de la generación Z, la nativa en estas herramientas digitales aún en proceso de revelado. La habilidad que tienen a la hora de manejarlas es notable, pero eso no significa, aclara, que posean la información necesaria para hacerlo. "Se creen intocables, que a ellos no va a pasarles nada. Pero cuando les mostramos los riesgos se quedan impactados y ya no se sienten tan anónimos", apunta el docente, que comienza abordando uno de los temas que más preocupa a los pequeños: los delincuentes informáticos.

Con ellos es con los que rompe el hielo en el auditorio, en forma de pregunta. "A ver, ¿quién puede decirme qué es un hacker?". Al principio, las manos son tímidas, pero pronto empiezan a alzarse más. Para una alumna "es una persona que puede encontrar tus datos", para otra, "alguien que entra en tu cuenta". Todas aciertan, pero todas yerran. "Un hacker es un experto en descubrir fallos en sistemas informáticos y solucionarlos. Si hace lo que decís, es un ciberdelincuente", explica García.

El saberse delante de uno provoca los primeros murmullos, que se convierten en gritos ahogados con el siguiente anuncio del profesor. "Os tocaría presentaros, pero ya os hemos buscado en Internet. Tenemos vuestra información, vuestras cuentas de TikTok...". "¡Mi TikTok no, qué corte!", se lamenta una de las estudiantes, tapándose la cara. El apuro, y el de muchas otras, dura, con todo, escasos segundos. "No vamos a poner nada de lo que hemos encontrado. Pero me pregunto, ¿por qué os da vergüenza, si lo habéis colgado vosotros?".

Cuenta García que cada una de estas publicaciones engrosa lo que se conoce como identidad digital, algo sobre lo que los niños "no tienen ni idea" y los mayores tampoco, aunque "deberían". "Tratamos de decirles que es una huella que van a ir arrastrando por su vida. Que, cuando vayan a buscar trabajo, les va a acompañar", comenta. Advierte además que este peculiar ADN no solo depende de uno mismo. "Es también lo que suben los demás de vosotros", explica. En cualquier formato y en cualquier red social.

Una de ellas, Snapchat, es especialmente conocida por los jóvenes. El servicio de mensajería, popularizado por sus filtros para las imágenes, anima a más de uno a compartir sus creaciones con sus contactos, que pueden enviarse con cuenta atrás para su autodestrucción. Con ese tope, las alumnas se sacan un selfie, que García envía por la app. Minutos después, está en una cuenta de Instagram a la que nadie sabe cómo ha llegado, y acumula cerca de 8.000 me gusta.

Ante la noticia, algunas estudiantes se sienten traicionadas. "La has colgado", suena en tono acusador desde las primeras filas. Pero García no tarda en explicarse. "Nunca sabes cómo de seguro tiene tu amigo el móvil. Si tiene un malware, le pueden robar la foto. Y, si ha enviado su contraseña a otro, un hacker puede probarla y entrar en su cuenta", indica.

Para evitar este tipo de situaciones, la prevención es la clave. El docente incide en la importancia de reflexionar, porque "una vez que envías algo ya no es tuyo, es de los 4.500 millones de usuarios de Internet", pero también sobre la necesidad de dedicarle un poco más de tiempo a las contraseñas con las que nos registramos.

La fecha de nacimiento o el nombre de la mascota son opciones comunes, pero erróneas. "Cuidado con poner un dato personal. Lo puede saber cualquiera de tu entorno y usarlo", avisa. Emplear otras palabras o cifras tampoco es seguro. Usando el conocido como ataque de fuerza bruta, en el que un hacker prueba distintas combinaciones hasta dar con la correcta, Picado lo demuestra en directo, y logra desvelar una de las claves propuestas por las alumnas en apenas cinco segundos.

A la hora de escoger contraseña, el consejo del docente es una mezcla de símbolos, números, y caracteres en mayúscula y minúscula, que se puedan memorizar a través de alguna regla nemotécnica. Aun así no hay que confiarse, y usar la misma clave en todos los dispositivos. Con la advertencia, una de las estudiantes se desmoraliza. "Yo lo hago", le susurra a su compañera, preocupada.

El wifi en abierto es otras de las trampas en las que los menores suelen caer. Los jóvenes se conectan y entran en sus perfiles con los datos que ofrecen recintos como los centros comerciales, sin pensar que "un hacker puede estar mirando el tráfico de esa red". De lo gratis, dice García, hay que desconfiar siempre, y mucho. Dos estudiantes, a las que pone delante de un portal de series online, lo comprueban en carne propia cuando pinchan sobre un mensaje emergente, y hacen aparecer su rostro a través de la webcam. "No hay que piratear, porque detrás quien tiene el control es el ciberdelincuente", amonesta García.

Tener un antivirus actualizado, no conectar al ordenador dispositivos desconocidos y comprobar, mediante una búsqueda en Google, la identidad de aquellos con los que se habla online, son otras de las reglas para darle un buen uso a la red. "Yo para que no me vean por la cámara le pongo una pegatina", dice una alumna, coreada por otras embebidas ya de las máximas del taller.

A su finalización, las escolares están convencidas de emprender más de un cambio en su comportamiento digital. "No voy a aceptar a gente que no conozca", jura una, mientras su compañera asegura que le contará a sus padres "quién me sigue en redes". Y es que las familias, apunta García, deben comprometerse con la educación de sus hijos en Internet. aunque no muchas lo hagan. "Tienen que tener un control, saber a dónde quieren acceder sus hijos. Pero al principio cuesta que se impliquen. Nos ha pasado tener a cuatro padres en una charla, y que al lado esté lleno un baile de salón", lamenta.