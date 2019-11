Votos a contracorriente en un mapa equilibrado

El voto de los coruñeses en las generales de noviembre colorea un mapa ideológico que deja al PSOE y al PP como dominadores de amplias zonas de la ciudad: los primeros perdieron 6.000 votos y los segundos los ganaron. En cada una hay, sin embargo, pequeñas islas cuyo electorado votó a contracorriente. En la Ciudad Vieja, de tendencia conservadora, hubo un reducto que apoyó al PSOE, y en Monte Alto y Agra do Orzán hubo sendas islas de votos populares frente a una mayor ideología progresista. Los vecinos de estas zonas vinculan estos contrastes al choque generacional de los residentes. Diputados y senadores coruñeses avanzan las propuestas para la ciudad que defenderán en las cámaras

La pluralidad ideológica de una ciudad reparte el voto electoral de su población por el territorio que ocupa. El mapa político coloreado en A Coruña tras las generales del pasado domingo ofrece un equilibrio entre las dos fuerzas mayoritarias „la brecha entre socialistas y populares se redujo en algo más de 12.000 votos respecto a las elecciones del pasado abril„ que permite visualizar con bastante claridad qué zonas de la ciudad han confiado más en el PSOE y qué otras han votado al PP. Hay sin embargo reductos contrarios a la tendencia política predominante en unos pocos barrios, pequeñas islas que se inclinan a la derecha frente a una mayoría de vecinos de izquierdas o a la inversa.

El rojo socialista (43.323 votos el 10N, 6.000 menos que hace seis meses) pinta las amplias zonas que abarcan Monte Alto, Adormideras, As Atochas, Agra, Os Rosales, O Ventorrillo, Sagrada Familia, Os Mallos, Os Castros, Monelos, O Castrillón, Barrio de las Flores, Novo Mesoiro y A Zapateira. Entre tanto color rojo hay alguna salpicadura azul que representa una o más calles en esos barrios en las que fueron más numerosos los votantes del Partido Popular. Ocurre en un tramo entre la avenida de Alfonso Molina y la avenida do Ferrocarril, en parte de Matogrande y alrededor de la calle Tornos en Sagrada Familia y de la calle Corcubión en el Agra do Orzán.

El dominio del voto popular (37.421 apoyos el domingo pasado, 6.000 más que en abril) se manifiesta en la Ciudad Vieja, Pescadería, Ensanche, A Falperra, Ciudad Jardín, Riazor, Cuatro Caminos y A Palloza. Los contados islotes de ideología o simpatía socialista en estas zonas se localizan en el entorno de la plaza de Azcárraga y en un triángulo entre las calles Torre y Orillamar en Monte Alto.

¿Qué motiva esta oposición al voto general en algunos barrios? Vecinos consultados por este diario advierten que residentes de edad avanzada explican la preferencia conservadora en zonas de color socialista y que nuevos vecinos jóvenes votan al PSOE donde domina la afiliación popular.