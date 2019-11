"Con la huelga, igual va a 'cheirar' demasiado en la ciudad en Navidad"

En vísperas de concentrarse en la plaza de María Pita „mañana a las once de la mañana„ para protestar por los recortes de personal anunciados por la concesionaria, los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos de Nostián hacen una seria advertencia a los ciudadanos sobre las consecuencias que tendrá en el servicio la huelga que iniciarán el 8 de diciembre como respuesta al ERTE presentado por Albada a partir del 1 de enero. "Igual sin quererlo tenemos una Navidad en la que acaba cheirando demasiado para estar en la ciudad", dijo ayer Hadrián Canosa, miembro de la CIG en el comité de empresa.

La plantilla de Nostián, a través de sus representantes sindicales, alerta de que la instalación "no estará capacitada para trabajar la basura que va a entrar". "Que sepan Concello y Consorcio As Mariñas que no seremos los responsables de la falta de productividad que habrá en la planta, sino que lo son los mafiosos y chantajistas de Albada, que con mala fe y de forma unilateral aplican un ERTE fraudulento", criticó el presidente del comité, Julio Martínez Maceiras.

Las críticas de los empleados no se limitan a la concesionaria, que se niega a prorrogar el contrato que finaliza el 31 de diciembre y ha sido obligada por el Concello a mantener el servicio en las mismas condiciones hasta que haya nueva adjudicación. Instan a la administración local y al Consorcio al que también presta servicio a que "rescaten de forma inmediata" la gestión de la planta, incluso que planteen una municipalización para garantizar la actividad y los puestos de trabajo.

"El Gobierno de Marea no dejó listo el pliego y el del PSOE ha dejado pasar los meses sin terminarlo. Agradecemos las muestras de solidaridad, pero nos faltan soluciones. Seguimos sin saber qué nos van a aportar, qué van a hacer con nosotros", protesta Canosa, que, como sus compañeros, reclama al Concello y al Consorcio que den "un paso al frente".

El BNG se sumó ayer al apoyo al personal y demandó al Concello que actúe sin descartar la "intervención directa". La alcaldesa, Inés Rey, mantiene como premisa que Albada siga prestando el servicio a partir del 1 de enero y el Ayuntamiento, dice, "presionará para que sea así", aunque no aclaró qué medidas tomará.

Los trabajadores se concentrarán mañana, el 29 de noviembre y el 5 de diciembre en la plaza de María Pita para exigir soluciones frente a la reducción de plantilla, que afecta a 39 empleados. El día 8 empezarán la huelga.