El Concello consigue el visto bueno de Medio Ambiente para proteger las islas de San Pedro

El Concello ha conseguido el visto bueno de Medio Ambiente para la declaración de las islas de San Pedro como Espazo Natural de Interés Local (ENIL). Es un paso más en este proceso, pero no el definitivo, pues todavía falta la aprobación del nombramiento del Consello de la Xunta.

Fue en noviembre de 2017 cuando Marea retomó esta tramitación, parada durante el Ejecutivo local del PP, por lo que está cerca de expirar el plazo, de dos años, para que la declaración se haga efectiva. Todavía hay margen porque la Xunta paralizó los plazos cuando solicitó más información al Concello. Fuentes de Medio Ambiente detallan que es necesario que el Concello defina el cronograma y el compromiso presupuestario a detallar en el plan de conservación para finalizar la tramitación y así se lo ha trasladado.

Por esto, añaden, el plazo de espera no debería prolongarse demasiado. La Consellería de Medio Ambiente asegura que las islas de San Pedro, frente a O Portiño, serán declaradas Espazo Natural de Interese Local antes de que finalice el año.

El conjunto que será protegido está formado por la Illa do Vendaval, Illa do Pé, As Tres Illas, O Aguillón y los islotes de Os Fernandiños, O Rompedeiro e O Merlón, un lugar inexplorado por la mayor parte de los coruñeses pero que contiene fauna y flora de valor. El plan de conservación municipal, tras un estudio en 2016, concluye que existen 40 tipos de aves y solo seis de ellas no están incluidas en listados de protección especial. Destaca el arao común, en peligro de extinción; el halcón peregrino, en la lista roja de especies amenazadas y la pardela pichoneta y el ostrero euroasiático, catalogados como vulnerables.

El Gobierno de Marea también inició en junio de 2017 los trámites para que el entorno de la Torre de Hércules fuese declarado Espazo Natural de Interese Local. El pasado julio, más de dos años después, Medio Ambiente publicó la aprobación provisional de esa medida, que todavía no es definitiva. El ENIL de la Torre tendrá una superficie de 39,48 hectáreas y se extenderá desde el margen izquierdo de la playa de As Lapas hasta el derecho de la cala de Adormideras, pasando por los alrededores de la Torre, punta Herminia y el campo de los Menhires.