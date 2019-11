Garmendia confirma que deja la presidencia del Club del Mar

Ángel Garmendia ha confirmado hoy que no se presentará a las elecciones a la presidencia del Club del Mar del próximo 8 de diciembre, tal como había avanzado tras superar en febrero de este año la moción de censura impulsada por un sector de los socios de la entidad . "Yo no me presentaré, mis razones son personales", expone en una carta de despedida que ha publicado este viernes en las redes sociales de la entidad de San Amaro. El hasta ahora dirigente del club asegura que se va "contento y satisfecho con el trabajo realizado" y subraya que "han sido dos años muy intensos y de un trabajo apasionante".

Garmendia agradece en su despedida el respaldo de los socios que le han apoyado y a los directivos que le han acompañado en este período al frente del Club del Mar. "Mi intención era modernizar el club, colocarlo en el siglo XXI, y creo que lo hemos conseguido", destaca en un escrito a los medios informativos para dar cuenta de su despedida.