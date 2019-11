El SUP vincula el cierre de la oficina de denuncias con falta de personal y "planificación"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia el cierre a partir de las 15.00 horas de la oficina de denuncias y atención al ciudadano de los jardines de Méndez Núñez, en A Coruña, que ha vinculado con la "falta de planificación".

En un comunicado, asegura que esta oficina pasará a prestar "servicios mínimos" de lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 horas. Una situación que el sindicato asocia a "la escasez de personal existente por dejadez de la Dirección General de Policía y de las autoridades políticas". "Provocando recortes en los servicios de atención al ciudadano", insiste el SUP, quien apela a buscar "soluciones reales y no parches para solventar el problema". Para ellos, "la falta de reposición de agentes policiales en el destino, potenciando otros no tan deficitarios" hace que "por segunda vez en poco más de dos años se vuelva a reducir el horario de esta oficina".