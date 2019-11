La Cámara exige a Adif sus planes para el tren al puerto exterior

La Cámara de Comercio de A Coruña exigió hoy al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que aclare cuál es la planificación de que dispone para la construcción "definitiva y largamente esperada" del acceso ferroviario al puerto exterior.



El presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, envió una carta a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, tras las declaraciones efectuadas por ella en A Coruña, en las que aseguraba que este organismo no tiene prevista la financiación de la conexión ferroviaria con punta Langosteira, al entender que esa actuación depende de Puertos del Estado.



La entidad cameral considera que esas declaraciones "no son compatibles con el compromiso adquirido en abril de 2018 por parte de la Xunta de Galicia, Puertos del Estado y Ministerio de Fomento", en referencia al protocolo previo al convenio que debía firmarse posteriormente para la venta de los muelles urbanos y que señala que esa conexión ferroviaria tendrá un coste de 140 millones de euros, que las obras se licitarían en el primer semestre de 2019 y que su coste sería asumido por Adif y Puertos de Estado.



Couceiro añade que "dentro de una planificación territorial coherente no se concibe un puerto de interés general sin tener garantizada una mínima intermodalidad", así como que el acceso ferroviario "se hace imprescindible, más aún, teniendo en cuenta el importante volumen de mercancías que mueve el puerto de A Coruña".