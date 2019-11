El juzgado rechaza el recurso contra la oferta de empleo de Sada de 2019

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de A Coruña ha desestimado el recurso de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Sada contra la oferta de empleo público de 2019. El juzgado ha dado la razón al Concello de Sada y despeja el camino de esta convocatoria, una de las más ambiciosas de los últimos años, con 12 puestos de personal funcionario y laboral y que se aprobó en la antesala de las pasadas elecciones municipales tras un tira y afloja del Concello y los sindicatos.

La sentencia no es firme y el CSI-F todavía no ha explicado si presentará recurso. Ha sido Alternativa Progresista Sada Independiente (APSI), sin representación en el Ayuntamiento, quien ha emitido un comunicado para informar de la resolución judicial.

La jueza ha rechazado la petición del CSI-F, que solicitaba que se declarase nula la oferta de empleo público alegando que se había aprobado sin la preceptiva negociación colectiva y que el Ejecutivo municipal, en aquel momento Sadamaioría y BNG, nunca tuvo voluntad de negociar. El sindicato denunció que no llegó a celebrarse la Mesa de Negociación ni se le proporcionó la documentación necesaria.

La magistrada no ha atendido sus argumentos y ha desestimado el recurso al entender que no se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva. El juzgado refrenda el alegato del Concello, que argumentó que había convocado a los sindicatos a la mesa general de negociación el 16 de abril de 2019 y que, tras solicitar el CSI-F que se cambiase la fecha y se aportase la documentación necesaria, pidió al sindicato que propusiese día e indicase qué documentación necesitaba. El Concello alegó con éxito que, dado que el sindicato había propuesto que se convocase la mesa en el plazo máximo de un mes, al 25 de mayo de 2019, y que para que no coincidiese con jornada de reflexión se pospusiese a los días inmediatamente posteriores, decidió fijar la reunión para un mes después de que se iniciase el proceso, el 13 de mayo.

La jueza considera que la convocatoria es ajustada a derecho y que el sindicato no ha acreditado ni que se le denegase documentación ni que le fuese imposible asistir en la fecha fijada. Concluye en su sentencia que no hubo una infracción de los principios de libertad e igualdad sindical sino únicamente "un apartamiento voluntario del sindicato".

La sentencia, del 8 de noviembre, trasciende solo unos días antes de las elecciones sindicales, que contará solo con dos aspirantes, CSI-F y USO, sindicato que se estrena en Sada coincidiendo con la baja de CC-OO y UGT, que no se presentarán a estos comicios.

La convocatoria de empleo incluye, entre otras, una plaza de inspector de policía, cuatro de agentes, tres de auxiliar administrativo.