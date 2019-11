Vío o Morás: cuestión de intereses

Vío se convertirá en "una pieza estratégica en el desarrollo del puerto exterior", Langosteira tendrá allí "una importante bolsa de suelo logístico e industrial" y se creará una "imagen de marca" del parque empresarial asociado a este pósito. Así de claro lo exponía la Autoridad Portuaria en su memoria de actividad de 2013. Vío era el futuro porque el 5 de septiembre de ese año el presidente portuario firmaba con el entonces alcalde Carlos Negreira y los dos empresarios promotores del polígono, Manuel Jove y José Collazo, un protocolo para resucitar esta área privada vacía, sin empresas ni conexiones. Con este acuerdo Vío dejaba de ser simple polígono industrial para convertirse en Zona de Actividades Logísticas, asociada al puerto exterior. Ninguna de las posteriores memorias del Puerto volvió a hacer referencia a este protocolo y en la de 2018 se introdujo un cambio de orientación. El futuro es Morás (Arteixo), Bértoa (Carballo), Lendo (A Laracha).

La memoria de 2018 de la Autoridad Portuaria recuerda la "alianza" con los alcaldes de estos tres concellos para "avanzar en la acción conjunta para el desarrollo de la bolsa industrial" de estos municipios, para conformar una "estrategia común" con el puerto exterior en el papel "vertebrador". Hacía referencia así a que en abril del año pasado Arteixo, A Laracha y Carballo anunciaron que iban a solicitar al Puerto conformar una plataforma logística de apoyo a Langosteira, es decir, que la industria vinculada al puerto se instalase en estos municipios.

El Gobierno local de A Coruña anunció hace unas semanas la recuperación de la llamada cuarta ronda, nombre que le dio el Partido Popular en un proyecto de 2014 al vial VG-1 previsto para unir por autovía el acceso a Langosteira con la tercera ronda, en paralelo a Vío y Pocomaco, una propuesta dirigida a dar servicio a Vío y al futuro parque tecnológico de As Rañas, ambos promovidos por los empresarios Jove y Collazo. Este vial VG-1 aprobado inicialmente en noviembre de 2014 tendría que ser encajado con el proyecto de Fomento, del que nada se sabe desde que en 2017 se publicó la Declaración de Impacto Ambiental del estudio informativo.

La apuesta de A Coruña ha sido siempre el parque privado de Vío. Los socialistas Francisco Vázquez y Javier Losada afirmaron que este polígono crearía 3.000 puestos de trabajo. En la memoria de 2013 del Puerto se decía que generaría "en torno a 10.000 puestos de trabajo" y los socialistas ahora aseguran que habrá más de 11.000 empleos. Exactamente serán 11.075. Así lo asegura la escuela de negocios IFFE Business School en un informe encargado por los empresarios de los polígonos (A Grela, Pocomaco, Vío) y presentado junto a la alcaldesa el pasado octubre.

El informe de IFFE, que dice que se crearán 327 empresas en este polígono (son 43 parcelas, o sea, serían a 8 negocios por parcela), analiza solo el eje A Coruña, puerto interior, Arteixo, Carballo y puerto exterior, sin incluir A Laracha, que ya hacía unos meses que había anunciado su petición de ser plataforma logística junto a los concellos arteixán y carballés, y que cuenta con el imperio Inditex como respaldo (en 2017 compró 26 parcelas para una nave logística, 57 millones de inversión). IFFE calcula el impacto de activar Vío (empleo, empresas) con una regla de tres, comparándolo con la ocupación de Pocomaco o Agrela.

El resultado del informe incluye adjetivos como "única", "excelente", "estratégica", "necesidad urgente", "perfección" o "única opción a corto plazo", a favor de Vío, pero Fomento no prevé conectar esa cuarta ronda con Vío u As Rañas, así que habría que saber quién pagaría esa conexión y porqué se construyó un polígono aislado. En este informe, donde no se menciona la afección de la refinería y su mapa de riesgos, tampoco se analiza la situación del polígono de Morás, la competencia. De este suelo se dice que está "en su fase primera, está en ejecución", con sus fases B y C "en estudio", así que su disponibilidad está "a varios años vista".

No obstante, solo hay que ir allí a ver el avanzado desarrollo de este parque empresarial público, promovido por la Xunta, que en 2020 le inyectará 15,7 millones de euros para los últimos detalles de un área que ya tiene a uno de los clientes más potentes de la comunidad gallega: Estrella Galicia compró casi medio millón de metros cuadrados para construir la que será una de las mayores fábricas de cerveza de Europa. Se anunció ya en 2018, pero el informe de IFFE no lo menciona. Vío, tras el cierre de Caramelo, es un páramo desde 2016.

La Xunta y Arteixo (del PP) se posicionan a favor del polígono de iniciativa pública de Morás y apuestan por suprimir el peaje de Pastoriza (19 millones) en lugar de construir la cuarta ronda (mínimo 27 millones). A Coruña, desde Francisco Vázquez, ha apostado por el parque privado de Vío y la cuarta ronda para darle servicio.