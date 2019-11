Objetivo: seguir en Heathrow

La compañía Vueling contará con franjas horarias para operar en el aeropuerto londinense de Stansted vuelos que procedan de Alvedro, a partir de la temporada de verano del año que viene. Eso no quiere decir, sin embargo, que la aerolínea empiece a utilizar estos slots inmediatamente. Fuentes de la compañía explicaron ayer a este diario que no está en sus planes operar "a corto plazo" estas franjas horarias. Sobre el futuro del enlace que mantiene con el aeropuerto de Heathrow desde Alvedro, Vueling no quiso realizar comentarios ayer.

La concejal de Turismo, Diana Cabanas, confirmó ayer que este destino, el único internacional que ofrece actualmente Alvedro, se seguirá operando con plena seguridad hasta mayo de 2020, que es cuando se acaba la prórroga del convenio con Vueling. "Esperemos que más allá también", dijo ayer la edil, a las preguntas de este diario de si estaba garantizada la continuidad de esta conexión cuando se extinga el contrato vigente. La concejal da por hecho que Alvedro seguirá ofertando su enlace con Heathrow, el aeropuerto más importante de Londres, aunque rechaza anunciarlo ya que todavía no se ha formalizado el acuerdo por escrito y desvincula la concesión de slots en Stansted „anunciada por el blog Vuela Más Alto„ con Alvedro con una pérdida de la conexión con Heathrow. El Concello y Vueling mantienen, según explicó ayer Cabanas, conversaciones sobre la continuidad de la aerolínea en la ciudad.

La Comisión Informativa sobre Promoción Económica, Comercio y Turismo, que se reunió ayer, bajo la presidencia de la popular Nazareth Cendán, arrojó ayer poca luz sobre el futuro de Alvedro, ya que, si bien Cabanas anunció que el Concello había encargado un estudio sobre las mejoras que se podrían hacer en la oferta del aeropuerto, sus resultados no se conocerán hasta el mes que viene. Cabanas confirmó también que el Gobierno local no se había reunido todavía con Iberia ni con Air Europa para analizar cómo afectaría a la parrilla de Alvedro la unificación de las aerolíneas, toda vez que Iberia manifestó su intención de comprar por mil millones de euros Air Europa, aunque esta operación tiene que recibir todavía el visto bueno de Competencia.

Cendán cargó ayer contra el Ejecutivo municipal al entender que está actuando "con desidia" ante una eventual pérdida de enlaces en Alvedro. El PP puso el foco ayer en la posibilidad de que Vueling deje de operar la ruta con Heathrow a partir del próximo año. El miedo a perder esta conexión acecha siempre a Alvedro, ya que las franjas horarias en el aeropuerto londinense están muy cotizadas.

Cendán afeó al Gobierno local que "lejos de estar trabajando ya para paliar la competencia que significará la llegada del AVE, tampoco está en negociaciones para conseguir más enlaces" desde Alvedro.