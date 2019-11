La educación se escribe en femenino

Hace un año, un grupo de profesoras de toda Galicia decidieron reunirse para visibilizar su papel en la enseñanza. Empezó siendo tan solo una idea, pero esta semana se hizo realidad tras movilizar a más de medio centenar de personas bajo el techo de la Normal. Se trata de Mulleres e Mestras, una iniciativa que ofrece un espacio para el debate y la charla sobre el ámbito educativo, el aprendizaje y el compartir ideas entre profesionales.

El acto inicial estuvo protagonizada por la profesora en el IES Politécnico de Vigo y ex secretaria General de Igualdad, Carmen Adán, que pronunció su conferencia Educar para previr a violencia machista. Como? y compartió con las asistentes sus experiencias en las aulas."Queremos mostrar nuestro papel en la enseñanza y reivindicar nuestra forma de educar. Muchas veces, aún a día de hoy, siendo tutoras nos encontramos con gente que cuestiona nuestra forma de enseñar diciendo: es que tú eres mamá. Pero no somos solo madres. Somos profesoras que quizás tenemos una forma diferente de ver una tutoría, que no tiene por qué ser menos profesional que la de un hombre", explica la docente de Secundaria del CEIP Santa María del Mar, Susana Vázquez, integrante del colectivo.

Mulleres e Mestras, que cuenta con el apoyo de la Universidade da Coruña, propone organizar encuentros entre docentes cada mes en el edificio de la Normal, y si bien esta semana se ha tratado el tema de la educación y la violencia machista, a lo largo del año las reuniones girarán en torno a diversas cuestiones. "La idea es organizar siempre una experiencia didáctica con personal especializado en cierto tema. Esta semana ha surgido así, pero el mes que viene nos gustaría tratar la solidaridad en la enseñanza. También tenemos pendiente otra conferencia sobre el humor en las aulas desde el punto de vista de la mujer", comenta Vázquez.

Por el momento, parece que el proyecto empieza su andadura con muy buen pie, ya que a esta primera reunión acudieron 55 personas. Según otra de las integrantes de MuMes, la maestra de Primaria Begoña Codesal, la existencia de una organización como esta era "muy necesaria". "Llevo veinte años como profesora, y sin duda se echaba de menos una iniciativa así. A los niños y niñas hay que enseñarles el mundo en el que vivimos, y debemos mostrarles todo aquello que las mujeres hacen día tras día para que tengan más referencias", explica Codesal.

Y es que, aunque aprender y compartir experiencias sobre la educación es el objetivo principal de los foros, MuMes va más allá. Tal y como añade Vázquez, también es un momento para la "desconexión y el entretenimiento, y para promover otras actividades protagonizadas por mujeres". "En este caso hemos conseguido contactar con dos viticultoras que tienen su propia bodega en las Rías Baixas. Se llama Anónimas, y han colaborado trayendo tres de sus vinos a la conferencia. Somos un grupo diverso, pero nos une la lucha por nuestros derechos y nuestra perspectiva como mujeres", concluye la profesora.