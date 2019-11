El lotero de Pontejos y su hermano declaran hoy por presunta estafa en la Primitiva perdida

El lotero de San Agustín, Manuel Eugenio Reija, y su hermano, Miguel Reija, que es delegado provincial de Loterías del Estado en A Coruña, comparecerán hoy ante la juez de Instrucción del número 7 como investigados, que es la figura que sustituye a la de imputados, por un presunto delito de estafa en el caso de la Primitiva premiada el 30 de junio de 2012 con 4,72 millones de euros y cuyo dueño está todavía sin identificar.

La instructora ha llamado también como investigados a cuatro directivos de Loterías, aunque ellos comparecerán en enero. Entre ellos, el que era presidente de la entidad en el momento de los hechos, José Miguel Martínez Martínez. Dos de estos investigados siguen en el organigrama de la entidad estatal, Joaquín Argudo Carreño, entonces jefe del servicio de control de premios e invendidos y que, ahora, está en el departamento de Lotería Nacional y José Manuel Martínez Ortiz del Pozo, entonces director de producción de sistemas técnicos de Loterías del Estado y que ahora ocupa el puesto de subdirector de operaciones.

Los agentes que se encargaron de la investigación de los hechos sospechan que el lotero engañó al verdadero dueño de la apuesta premiada para quedarse con la recaudación. Se basan en que su versión inicial de lo ocurrido no cuadra con los registros de la máquina de comprobación de los billetes. Manuel Eugenio Reija aseguró que se había encontrado el billete cuando estaba solo en el despacho, sin embargo, la terminal reveló que el legítimo dueño del boleto se lo entregó con otras tres apuestas -las mismas que había sellado unos días antes en la administración del Carrefour de Alfonso Molina- y que las comprobó juntas, en 16 segundos. En primer lugar, la millonaria, después otra que tenía un premio de tres euros, que le fue abonado al cliente y, a continuación, las otras dos, que no resultaron agraciadas. Reija aseguró que esta incongruencia en su declaración tenía una explicación "clara", aunque dijo que, primero, se la daría a la instructora del caso. Su oportunidad será hoy, que es cuando está citado ante la magistrada.

Los investigadores sospechan también que Miguel Reija, por su posición en Loterías, pudo haber sido "determinante" en la "trama". Como los agentes solicitaron información a la empresa estatal que no le fue aportada, creen también que Loterías encubrió a los Reija. Entre los datos que le pidieron y que no le fueron facilitados estaban todos los premios superiores a 5.000 euros que se habían comprobado en el despacho de Pontejos en los cinco años anteriores a 2012.

"El silencio de la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) no satisfizo tales expectativas", dicen los agentes en su informe, ya que la Administración no les ayudó a saber "el número exacto de resguardos comprobados y posteriormente abonados en la Delegación Provincial de A Coruña, con identificación fehaciente de las personas que realizaron el cobro de los resguardos agraciados" en el periodo solicitado, de modo que no pudieron confirmar si el presunto hallazgo del boleto era fortuito, si era la primera vez que acontecía algo así, o si era "una artimaña" que los Reija ya habían puesto en práctica en más ocasiones.

El legítimo dueño del boleto, según las pesquisas de los agentes, es un hombre que ya ha fallecido. El 5 de septiembre, el lotero de Pontejos solicitó el cobro de la Primitiva al alegar que había hecho entrega del boleto "de buena fe". En las investigaciones policiales consta que alguien intentó cobrar la apuesta dos veces en Madrid tras el sorteo, la primera de ellas, el 7 de septiembre y, la siguiente, el 20, cuando el boleto ya figuraba como retenido.