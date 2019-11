La papeleta de los que siempre fueron excluidos

En tiempos de elecciones, cuenta Eva Fernández, "me preguntaba continuamente por qué yo no podía votar, por qué votaba mi tutor, mi compañero, y yo no". Se lo preguntó muchas veces, pues ya tiene 51 años y pasó más de tres décadas sin depositar una papeleta, y en unas elecciones en Arteixo, donde reside, llegó a preguntárselo en persona a un político. Este año ha encontrado una solución tanto en la realidad como en la ficción: por fin ha podido acudir a las urnas, tras la reforma que permitió acceder al voto a unas 100.000 personas con discapacidad, y, como actriz, trata el tema en el segundo capítulo de la serie Na vida pública.

Esta comedia de situación, producida por Proxecto Máscaras, aborda las situaciones cotidianas que viven las personas con discapacidad, que forman el reparto como actores amateur. El humor permite, según su realizador y codirector, Iago González, "tocar cosas muy serias sin una pretensión de seriedad absoluta". En el primer capítulo mostraron un cásting basado , y en este, titulado E voto porque me toca, que se estrenará este domingo a las 16.30 horas en el Ágora como colofón del Festival de Artes por la Inclusión Cultural, la participación.

La elaboración de los capítulos, explica González, es "colaborativa", con la participación de todos los implicados y una plasmación final a cargo del guionista Carlos Ares. Esto supone organizar reuniones con decenas de participantes, pero por otra parte garantiza una implicación "a muerte" y las aportaciones que "son los que mejor saben sacar punta a la realidad' porque la viven. Una vez acabados, los capítulos se pueden ver en el canal de Youtube de Proxecto Máscaras.

La serie cuenta con la participación las entidades Grumico, Anhida Coruña, el CPR Plurilíngüe Calasancias, la Liga Reumatológica Española y Aspronaga. El presidente de esta última asociación, Nicanor Álvarez, señalaba ayer durante la presentación del capítulo que iniciativas como estas sirven para visibilizar la discapacidad, la "gran ignorada" hasta esta última generación.

El proyecto tiene el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de A Coruña y de la Fundación Emalcsa. La concejala de Igualdad, Bienestar Social y Participación, Yoya Neira, salientaba ayer en rueda de prensa la importancia de que las personas con discapacidad puedan elegir "a los que van a decidir sobre sus vidas" y apostó porque el Festival de Artes por la Inclusión Cultural se convierta en "referencia" en España.