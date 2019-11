A vueltas con el acceso a Vío

La cuarta ronda es una infraestructura que ha salido a la palestra en las últimas semanas. El Ministerio de Fomento ha aprobado su propuesta de trazado para realizarla. ¿Qué funcionalidad tendrá este vial? Se trata de una carretera convencional (de un carril por sentido) con una longitud de 2,9 kilómetros y que conectará la autovía de acceso a Langosteira (en el valle de A Furoca) y la tercera ronda (en As Rañas). Los únicos movimientos que incluye son entre el puerto exterior y la A-6 y viceversa. La propuesta aprobada no incluye ningún acceso intermedio a los polígonos de Vío y Pocomaco ni al futuro desarrollo de la Ciudad de la Tecnología. El objetivo del Gobierno central es prolongar el actual acceso a Langosteira hasta llegar a la Red de Carreteras del Estado, es decir, la Autovía del Noroeste, la A-6.

El departamento estatal ya aseguró durante la tramitación de este vial que "la solución propuesta no invalida una futura conexión" de la tercera ronda (AC-14) con estos parques empresariales con vías laterales, aunque no habría una conexión con la cuarta ronda, es decir, sería necesaria la ejecución de unos viales que discurrirían en paralelo y separados del tronco principal de la carretera hasta llegar a la tercera ronda, donde están listos unos ramales de conexión en el nudo de As Rañas. También aseguró que deben ser otras administraciones públicas las que financien esta actuación. El Ministerio de Fomento posee una instrucción que prohíbe realizar viales "cuya justificación y necesidad se base en la promoción de desarrollos urbanísticos, polígonos y similares". "Este tipo de actuaciones no serán en ningún caso financiadas por Fomento, que podrá autorizarlas si cumplen los requerimientos para ello", afirmó la Secretaría de Estado de Infraestructuras.

Los empresarios de los polígonos de Pocomaco, Vío y A Grela defienden que la ejecución de la cuarta ronda supondría una primera fase y que las conexiones podrían realizarse en una segunda.

La Ley de Carreteras de 2015 prohíbe la aprobación de cualquier "instrumento de modificación, revisión, desarrollo o ejecución de la ordenación territorial y urbanística que contravenga lo establecido en un estudio de carreteras aprobado definitivamente". En el caso la cuarta ronda, la propuesta de trazado fue aprobada definitivamente mediante resolución de Fomento en diciembre de 2017. La misma norma obliga a que "la solicitud de accesos o cambio de usos de los existentes para servir a actividades que, por su naturaleza, puedan generar un volumen de utilización que pueda afectar negativamente a la correcta explotación de la carretera deberá acompañarse de un estudio de tráfico" y, en caso de una afección significativa, de una propuesta de las medidas de acondicionamiento necesarias para mantener inalterado el nivel de servicio y de seguridad viaria de las carreteras afectadas".

La Xunta señala que, con la legislación existente, el estudio de Fomento es "vinculante" para el planeamiento urbanístico" y que la ejecución de un acceso a Vío requeriría de una modificación del plan general y que sería "prácticamente imposible en un vial de titularidad estatal", ya que también Fomento debería redactar un nuevo documento técnico, realizar un proceso de información pública, reformular la declaración de impacto ambiental y aprobar de forma definitiva el nuevo trazado. La Consellería de Infraestruturas advierte que el "mayor escollo" estaría en la Ley de Carreteras, que "invalidaría desde los propios objetivos" presentes en la norma la modificación para los accesos. "La defensa de la vía exige que las actuaciones futuras tomando como apoyo la misma se hagan sobre la compatibilidad con el uso principal de la infraestructura, la cual deberá ser demostrada por el promotor", recoge la norma. El Gobierno gallego asegura no estar en contra de la cuarta ronda, pero indica que con el proyecto aprobado hay ninguna conexión con los parques empresariales.

Los polígonos de A Grela, Pocomaco y Vío aseguran que la conexión es viable. Un ingeniero que forma parte de este colectivo afirma que no aprecia ningún problema "técnico y legal irresoluble" para ejecutar el acceso. "Depende de la voluntad de la administración de llegar a un acuerdo", señala. También asegura que podrían realizarse "modificaciones".

El Concello de A Coruña afirma que la construcción de un enlace no necesitaría de ninguna modificación del planeamiento debido a que ya está "prevista la reserva de suelo" en el plan general. Afirma que es "técnicamente viable". El Ejecutivo de Arteixo ya propuso que Vío se conectase a la AG-55.

La Cámara de Comercio aseguró ayer que estudiará el proyecto de la cuarta ronda y lo elevará a sus órganos de gobierno.