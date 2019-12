Alerta roja vecinal por droga, apuestas y explotación

La venta y el consumo de droga, la explotación de mujeres e indigentes y la actividad de los locales de apuestas y salas de juego, especialmente cerca de los colegios, son las principales preocupaciones que los representantes vecinales de la ciudad de A Coruña y diversas entidades sociales y educativas han trasladado a la Policía Nacional. El mensaje tuvo también como destinatarios la alcaldesa, el director de Seguridad Ciudadana y tres mandos de la Policía Local, quienes asistieron a finales del mes pasado a la reunión anual del programa de participación ciudadana que desde 1987 desarrolla el 091 en A Coruña.

La preocupación más novedosa es la que concierne a las salas de apuestas, que otros años no habían manifestado los coruñeses. Inquieta sobre todo la asistencia de menores a este tipo de negocios, cuyo control forma parte de las actuaciones de los policías nacionales; las licencias de actividad son competencia de la comunidad autónoma. Los responsables de la Policía Judicial y de la Brigada de Seguridad Ciudadana explicaron en la reunión que se habían realizado más de 30 inspecciones recientes en las salas de juego sin que se localizase a ningún menor en ellas.

Colectivos estudiantiles y juveniles se han movilizado este año para hacer visible su rechazo a la proximidad de estas salas a entornos con alta presencia de menores. Con este clima de oposición, el Concello ha decidido intervenir con la orden de cierre a aquellos locales que no tienen la licencia adecuada para ejercer su actividad, pero tras requerir la clausura a más de diez establecimientos, la mayoría de ellos han presentado la documentación necesitada y han vuelto a abrir.

Además, el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción del BNG para prevenir y luchar contra la ludopatía. Ayer Esquerda Unida informó de que trasladará a su coordinadora y vicepresidenta del Parlamento, Eva Solla, la necesidad de preguntar a la Xunta por qué avala el funcionamiento de las casas de apuestas pese a carecer antes de la correspondiente licencia municipal.

La explotación de mujeres para ejercer la prostitución y de personas para practicar la mendicidad en las calles vuelve al capítulo de preocupaciones vecinales. El jefe de Brigada de Extranjería explicó que se han llevado a cabo servicios de inspección policial y en colaboración con Inspección de Trabajo para vigilar estas actividades en domicilios y espacios públicos, de los que se extrajeron resultados satisfactorios.

La droga sigue encendiendo las alarmas en los ciudadanos. El consumo, el trapicheo y otras actividades derivadas de estos comportamientos preocupan mucho. Los mandos del 091 indicaron que se ha producido un repunte de heroína a nivel nacional, aunque en A Coruña no ha registrado un especial incremento ni en tráfico ni en consumo, lo cual no quiere decir que no se produzcan. Son frecuentes las quejas vecinales por el hallazgo de jeringuillas en parques y otras zonas de la ciudad y focos de menudeo de drogas como las casas de San José, O Castrillón y Monelos continúan activos.

Otras inquietudes expresadas por los asistentes se centraron en la actividad nocturna de establecimientos de hostelería, sobre todo los after hours de las zonas de Orzán y Zalaeta, que suscitó cuestiones sobre la vigilancia y el tráfico de sustancias estupefacientes en su interior.

El encuentro con los mandos policiales reunió durante más de dos horas a unos 70 representantes de las asociaciones vecinales, de madres y padres de estudiantes, centros de enseñanza, comerciantes y ONG, entre otros. El 091 expuso asuntos como la evolución de la delincuencia en la ciudad en 2019 de forma global y el descenso de los delitos contra la propiedad. Informó sobre la creación de dispositivos especiales de seguridad en Navidad. Hizo hincapié en el aumento de las estafas y otros delitos cometidos a través de internet y las redes sociales, por lo que los mandos se dirigieron a los padres para que transmitieran a sus hijos consejos para ser prudentes con sus aparatos electrónicos. Y explicó medidas para seguir programas de colaboración con colectivos sanitarios, educativos, comerciales y de la tercera edad.

'TRAPICHEO' EN MONELOS

Vecinos del entorno del instituto Monelos demandan más severidad policial por el trapicheo de droga. Monelos es uno de los puntos negros en el mapa de trapicheo de droga de la ciudad, según apuntan fuentes policiales, junto a las casas de San José, Agra do Orzán, O Castrillón y Orillamar. Una zona crítica en ese barrio es el entorno del instituto Monelos, en la parte alta del parque de Oza. Vecinos de esa parte de la ciudad se quejan de puntos concretos donde los traficantes operan a diario de manera organizada y los consumidores acuden a por mercancía.