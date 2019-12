Alejandro Sanz anuncia un concierto en A Coruña

Alejandro Sanz volverá a A Coruña. El intérprete ha anunciado en redes su parada en la ciudad el 25 de junio dentro de las citas de su gira, en la que se encuentra presentando su último lanzamiento #ElDisco. Los detalles del concierto, como la hora y el escenario al que se subirá el cantante, todavía están por confirmar. Lo que sí es seguro es la fecha de venta de las entradas, que estarán disponibles a partir de este 12 de diciembre.





Singles como No tengo nada y Back in the City serán probablemente algunas de las pistas incluidas en el repertorio del madrileño, que actuará antes de A Coruña en Valencia, Murcia y Valladolid. Tras su paso por Galicia, el artista recalará en Zaragoza, Benidorm, Fuengirola, Cádiz y Bilbao, su última cita anunciada para 2020 tras su paso por latinoamérica.