"La maniobra me recordó a una de las aproximaciones a las pistas del aeropuerto JFK, en Nueva York"

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como piloto y volando a Alvedro? ¿Tiene base en A Coruña o fue casualidad que le tocase estrenar la maniobra?

Soy de Oza dos Ríos [Ahora Oza-Cesuras] aunque nacido en ACoruña. Soy piloto de línea aérea desde hace ya 22 años. De estos, los veinte últimos en Iberia. La primera vez que volé a Alvedro fue desde Bremen, donde cursé los estudios, hace ya 25 años. Tengo base en Madrid, la central de Iberia, si bien intento que me programen la línea de A Coruña. Siempre es agradable venir a casa.

¿Qué condiciones se dieron ayer para que tuviese que usar la nueva maniobra para tomar tierra en Alvedro?

Los aviones en general aterrizan con un máximo de 10 nudos en cola. Hoy [por ayer] había en Alvedro un viento del norte con rachas de 15 a 18 nudos con lo que la opción de aterrizaje era la pista 03 [la más cercana al monte Xalo]. Se podía efectuar una aproximación visual a esta pista o estrenar el nuevo diseño de aproximación RNAV a la pista 03 y nos decidimos por esta última tanto la primera oficial Raquel Gamarra como yo mismo, por el aumento de la seguridad que esto supone.

¿Qué tal esta nueva manera de aproximación por coordenadas, es compleja para los pilotos, es mejorable?

La maniobra inicial es sencilla, la única excepcionalidad, más que complejidad, es su parte final que se completa con un viraje de 80 grados siguiendo referencias visuales. Esto me recuerda a una de las aproximaciones a las pistas de JFK, en Nueva York. Como casi todo en esta vida se puede mejorar y me consta que ya están trabajando en una mejora del balizamiento del tramo visual.

¿Tuvo que desviarse muchas veces a otro aeropuerto por carecer Alvedro de ayudas a la aproximación?

Sí, me he tenido que desviar desde Alvedro a Lavacolla precisamente por excederse los límites del viento en cola para aterrizar en la pista 21 [la más cercana a la ría] y no tener posibilidad de tomar tierra en la 03.

Durante el aterrizaje, le contó al pasaje todo lo que iba a hacer, ¿por qué se decidió a explicar la nueva maniobra?

Mis comentarios al pasaje han sido referentes a que habíamos volado una nueva aproximación a A Coruña y que nos llevaba a entrar por el puerto exterior. El pasaje de A Coruña acostumbra a saber muy bien por dónde ha de entrar el avión a Alvedro. La navegación es algo inherente al habitante de esta ciudad, supongo que es costumbre en ciudades costeras.

¿Le preguntaron sus compañeros y compañeras cómo había sido la experiencia?

Con mis compañeros ya lo estamos comentando. La aproximación a la otra pista de A Coruña era algo muy demandado entre los profesionales. Pese a que no sea una garantía para aterrizar siempre en A Coruña, en esta querida esquina la meteorología es en ocasiones muy dura, y supondrá, sin duda, una disminución en las incidencias de desvíos, cuando sople nuestro siempre bienvenido viento del nordeste.