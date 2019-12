El Consorcio secunda intervenir la planta de Nostián si Albada deja de prestarle servicio

El Consorcio As Mariñas se muestra partidario de que el Ayuntamiento de A Coruña intervenga la planta de tratamiento de residuos de Nostián si los trabajadores de la empresa concesionaria, Albada, mantienen más allá de mañana la huelga anunciada. Así, el presidente comarcal, José Antonio Santiso, considera que la intervención de la planta "podría ser una solución ideal" si la empresa cumple su decisión de dejar de tratar la basura de los ocho ayuntamientos consorciados a partir del día 1 de enero, fecha en que vence la concesión y a partir de la cual Albada dará servicio a A Coruña, titular de la instalación, por prorrogarse el contrato, ampliación que no considera extensible al Consorcio, por ser este "un cliente" más.

La huelga convocada para mañana se realiza como protesta ante el ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) anunciado por la empresa, que afecta a 40 de los 100 trabajadores de la planta. Albada justifica la medida por la rebaja del volumen de trabajo que supondrá dejar de prestar servicio al Consorcio, que reclama que se continúe en las mismas condiciones que hasta ahora hasta que haya nueva concesionaria.

"A Coruña está intentando buscar una solución y esta puede ser una. Van a dar la oportunidad a la empresa de tomar las medidas necesarias para quedar mal, porque Urbaser es una empresa de servicios conocida a nivel nacional e incluso internacional, no creo que le convenga quedar mal", señala Santiso. Asegura que ha mantenido conversaciones directas con responsables del Concello coruñés y que los vio "animados a, en caso de que Albada continúe en esta tesitura, tomar medidas más drásticas, aparte de las que puedan tomar a nivel económico y judicial". "De ser así, el Consorcio apoyaría al Concello da Coruña, independientemente de que somos clientes preferentes pero no los dueños de la planta", apunta Santiso.

En cuanto a los posibles perjuicios para el Consorcio si la huelga se extiende y si Albada rechaza los residuos de la comarca a partir del 1 de enero, Santiso asegura que el ente comarcal tomará "medidas". "De continuar la huelga, evidentemente tendremos que tomar medidas porque los ciudadanos del Consorcio no tienen por qué padecer las consecuencias de una huelga que no es contra ellos y no son los titulares de la planta", apunta. Santiso, alcalde de Abegondo, recuerda que él intervino el servicio de ayuda a domicilio en su concello por las deficiencias con la anterior concesionaria y lo volvió a sacar a concurso. "Funcionó, ahora ya está otra empresa. No es comparable 20 personas a 120, pero como decía un personaje de Agatha Christie, es extrapolable", apunta. Y en cuanto al anuncio de rechazar los residuos de la comarca a partir de enero, advierte: "Si siguen en su empeño, reclamaremos judicialmente los daños y perjuicios que puedan causar y los gastos que suponga a mayores trasladar los residuos a otro sitio".

Socio o cliente, por concretar

El presidente asegura no tener por ahora noticias sobre si los pliegos que A Coruña ha remitido ya a su departamento de Contratación para la gestión de la planta de Nostián prevén que el Consorcio continúe como "cliente preferente" o se convierta en socio del Ayuntamiento coruñés y partícipe en la gestión, como reclaman los concellos del área. Santiso recuerda que el convenio firmado para la colaboración en el servicio, redactado con el anterior Gobierno local de Marea Atlántica, dicta que los pliegos deberán contar con el visto bueno del Consorcio antes de la aprobación definitiva por parte de A Coruña. El Ejecutivo coruñés, que publicó el mes pasado el convenio, pasado medio año de su firma, ha avanzado que lo modificará con adendas pero ha eludido concretar en qué consistirá la modificación.