El Concello prevé que a partir del miércoles la basura se acumule en las calles

La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, informó hoy que la planta de tratamiento de basuras de Nostián funciona hoy con normalidad a pesar de la huelga iniciada la pasada medianoche por sus trabajadores y que todos los residuos de la ciudad han sido recogidos, aunque prevé que a partir del miércoles se acumulen en las calles. Fontán justificó ese anuncio por la decisión de los empleados de la empresa Albada de incrementar sus medidas de presión conforme se acerque el día 16, en el que se les aplicará una regulación temporal de empleo, sin que haya una solución a la misma.

La edil detalló que anoche entraron en la planta treinta camiones de la recogida de A Coruña y varios de los municipios del Consorcio As Mariñas, mientras que durante la mañana lo hicieron los que no pudieron hacerlo por falta de tiempo y por la avería de un vehículo. Los camiones viajaron escoltados por la Policía Local y la planta cuenta en su entrada con dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía, aunque los trabajadores no impidieron en ningún momento la recogida ni el ingreso en el recinto de Nostián.

Fontán reclamó colaboración a la ciudadanía para que no deje residuos en la vía pública si no es imprescindible en cuanto surjan problemas en la recogida. La concejal destacó que el Concello deberá tener lista una solución para el 1 de enero, día en el que el Albada pretende dejar de tratar la basura del Consorcio As Mariñas a pesar de que el contrato municipal le obliga a hacerlo y explicó que existen varias posibilidades para evitarlo, como un rescate de la concesión, una contratación de emergencia o el envío de la basura a Sogama, aunque advirtió que esa sería la última posibilidad por los problemas que supondría tanto para el transporte como para el futuro de los trabajadores.