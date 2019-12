"Queremos que el Concello sea claro y diga qué va a hacer con la planta de Nostián"

Segunda jornada de huelga en la planta de Nostián. Todavía sin montañas de basura en los contenedores de la ciudad y con relativa tranquilidad en la plantilla, pero con ganas de que llegue la solución. Así lo explica el presidente del comité de empresa, Julio Martínez Maceiras, quien entiende que la llave para resolver el conflicto la tiene el Ayuntamiento.

Dos días de huelga, ¿cómo definiría la situación?

De momento está tranquila. Estamos montando un toldo para protegernos porque viene mal tiempo. Pero está por aquí parte de la Policía Local. ¿A qué los mandan aquí? Luego el Ayuntamiento dice que entiende lo que hacemos y que nos apoya. Nosotros vamos con nuestras armas legales e intentando no molestar a la ciudadanía, pero esto va de menos a más y no vamos a pasar la Navidad aquí solos y sin cobrar. Esto va a ser para todos. Necesitamos que alguien lo resuelva.

¿Es inviable una negociación con Urbaser?

Sí. Ni existe. Sabemos que los de Urbaser no van a ser, sobre todo después del plantón del domingo. Hablar con ellos es aumentar el conflicto. Urbaser no quiere saber nada. La solución la tiene el Concello e Inés Rey. Que decida qué va a hacer con la planta. Si dice la quiero tirar, pues que lo haga de una vez. Pero no puede estar mandando a la Policía Local a vigilarnos como si fuésemos delincuentes y luego se le pregunta qué pasará el día 1 de enero si plantean el ERTE. Que ponga la Policía ese día para que pasen los camiones del Consorcio. Hay algo que no cuadra. Queremos que el Concello sea claro y diga qué va a hacer con la planta.

¿Es la única solución?

Sí. Intervenir la concesión y punto. Después de tantos desplantes e incumplimientos, no sé a qué está esperando el Ayuntamiento. Si no se decide, ¿para qué hacen los pliegos? Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que confiamos en el futuro de la planta.

¿Cómo están siendo la relación con el Concello?

Pues nos enteramos de la mayoría de cosas por los medios. Aunque la concejala de Medio Ambiente nos dijo que nos citaría esta semana para mirar los pliegos. Esperemos que cumpla su promesa.

¿Cómo evolucionará la huelga?

Eso se verá en su momento. Si la basura se queda en la calle, será por algo. A nosotros nos mandan a este conflicto. La empresa le está diciendo al Consorcio que no va a entrar y echa a 40 personas a la calle. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos trabajando los que quedamos? Pues no, yo no duermo tranquilo con eso. La huelga no puede ser muy larga porque antes del 1 de enero tiene que haber algo.

¿Cuáles son las sensaciones de los trabajadores?

De momento están tranquilos pero cada día que pasa, cada uno viene con su problema. Les gustaría finalizar sus jornadas e ir a su casa. Pero no puede ser. Además, el ERTE no se va a paralizar. A partir de hoy se empezará a notificar a los trabajadores afectados. Las previsiones del ERTE es que el Consorcio no entre y, desde ese momento, esto se acaba. De nuevo, la única solución: el Ayuntamiento. No vamos a estar aquí con la agonía.

¿La planta necesita al Consorcio?

La planta sin el Consorcio no es viable. Los pliegos se están haciendo para que el Consorcio y más ayuntamientos entren. Quién va a invertir aquí si solo se gestiona la basura de A Coruña. Creemos que el Ayuntamiento tendría que dar un puñetazo encima de la mesa, decir que la planta es suya y dar un aviso al resto de concesionarias de la ciudad. Que no permita este tipo de situaciones.

¿La basura se acumulará en las calles o hay posibilidad de que se llene el vertedero y se exponga a una multa?

Eso lo tiene que estudiar el Comité de Folga. Lo que está claro es que no nos vamos a quedar quietos y no vamos a sufrir solos las consecuencias de la huelga.