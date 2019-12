Anulada la adjudicación del concurso de la basura a FCC por incumplir las bases

El concurso del servicio municipal de recogida de la basura dará hoy un nuevo giro en su dilatada tramitación, iniciada el 30 de julio de 2018, ya que una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local anulará la adjudicación de ese contrato, con un presupuesto de 11,9 millones anuales y una duración de ocho años, a las empresas FCC Medio Ambiente e Ingeser Atlántica, que había sido efectuada el pasado 24 de julio.

Esta decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La misma junta aprobará además reiniciar el proceso de licitación a la fase de valoración de las ofertas técnicas de las empresas, con el fin de comprobar si la planteada por Copasa, Geseco y Setec Building, segunda clasificada en el concurso, se ajusta a las condiciones del mismo en relación al tamaño de los camiones destinados a la recogida en la zona centro de la ciudad.

La decisión de dar marcha atrás en el concurso se toma a raíz de la resolución adoptada sobre este procedimiento por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, que consideró que la oferta liderada por FCC incumplía las bases del concurso al incluir una parcela que debería albergar el parque de maquinaria de la recogida que no reunía las características urbanísticas exigidas. Tras hacerse público el dictamen del tribunal, la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, mencionó la posibilidad de que el Gobierno local optase por anular toda la licitación y convocar una nueva, aunque esa iniciativa queda ahora descartada con el acuerdo que tomará hoy el Gobierno local. El concurso fue licitado por el anterior Gobierno local, de Marea Atlántica, y adjudicado por el actual, del PSOE, por la propuesta que quedó pendiente el anterior mandato

El Tribunal de Contratación decidió anular al adjudicación del contrato de la basura a instancias del recurso planteado por Copasa y rechazó el argumento empleado por el anterior Gobierno local para autorizar la continuidad de FCC en el concurso, basado en que debía garantizar que los terrenos se adecuaban a la legalidad en el momento de comenzar a prestar el servicio. Para el tribunal, "una vez aprobados los pliegos [de condiciones del concurso], no puede pretender excepcionar su contenido durante el procedimiento de licitación", a lo que añadió que esos documentos "son la ley del contrato y, como tales, obligan no solo a los licitadores, sino también al órgano de contratación", de forma que si no fuera así "se vulneraría el principio de igualdad de trato".

Recogida en el centro

La salida de FCC del concurso implicaría que la adjudicación del servicio recaería en la oferta encabezada por Copasa, ya que era la segunda mejor puntuada. Pero la tercera clasificada, Cespa, presentó un recurso en el que consideraba irregular su propuesta técnica al incluir para la recogida de la basura en la zona centro camiones con una capacidad superior a tres metros cúbicos, la máxima admitida por el concurso debido a la estrechez de las calles.

Copasa alegó que había realizado una consulta al Concello durante la licitación para ofertar camiones con mayor carga pero similares dimensiones y que su propuesta fue aceptada. El Tribunal de Contratación determinó que ambas concursantes le plantearon "manifestaciones contrarias de evidente perfil técnico" acerca de los camiones "sobre las que necesariamente debe existir un análisis" de la Mesa de Contratación municipal, que tendrá ahora que pronunciarse sobre los argumentos de Copasa y Cespa a favor y en contra de los camiones de más de tres metros cúbicos.