Y el premio cayó en casa

Pocas veces el premio es para quien lo reparte. En ocasiones es cuestión de suerte y otras veces, de esfuerzo, como es el caso de Javier Vecino, el vendedor de la calle de la Franja, que acaba de ser seleccionado por la ONCE como Vendedor del año en A Coruña y su área de influencia. Un reconocimiento que no es casual, ya que Javier Vecino lleva 22 años dedicado al oficio. "Estoy muy contento, es la primera vez que me eligen a mí", señala.

Pese a ello, no se esperaba que el elegido fuera a ser él. "Me siento recompensado. Se valora el esfuerzo", revela. El reconocimiento lo recibirá el sábado en la celebración del día de su patrona, Santa Lucía, después de una comida de confraternidad en el Pantano, al que asistirá el delegado territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan. El presidente del Consejo Territorial de ONCE-Galicia, Carlos Fernández, y el consejero delegado de Ilunión, Alejandro Oroño.

Javier Vecino recibirá el homenaje de manos de directivos y compañeros, un galardón que recibe "con mucha ilusión. Te motiva para seguir trabajando con esfuerzo todos los días", revela. Aunque no es el hecho de distribuir premios cuantiosos lo que inclinó la balanza hacia él, el vendedor ha repartido suerte en más de una ocasión. "En diez años, he vendido tres grandes premios. El más importante, por valor de 1.750.000 euros", relata Vecino.

El mismo día se otorgarán también una serie de medallas conmemorativas a siete vendedores que han cumplido 35 años de trabajo en la ONCE.