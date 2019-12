Adif niega el pacto con Puertos para el tren a Langosteira que Rajoy anunció en 2018

El acuerdo anunciado en abril de 2018 por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entre Puertos del Estado y Adif para cofinanciar el tren al puerto exterior con un presupuesto de 140 millones de euros no se llegó a producir "nunca". La presidenta del organismo ferroviario, Isabel Pardo de Vera, recordó ayer en A Coruña que cuando Rajoy efectuó aquel anuncio ella era directora general de Explotación y Construcción de Adif y "no sabía nada" sobre el pacto, del que dijo que no fue alcanzado entonces ni durante su presidencia, aunque se mostró dispuesta a "apoyar" la construcción del enlace.

"Con Adif nadie se puso en contacto", sentenció Pardo de Vera sobre el supuesto acuerdo para la financiación de la conexión ferroviaria del puerto exterior. "Estamos dispuestos a impulsarla", manifestó la presidenta, quien sin embargo advirtió que Adif "tiene una estructura financiera sensible" y que en el Ministerio de Fomento "se acordará con la Autoridad Portuaria cuál es el mejor sistema para ejecutarla porque no se concibe un puerto sin conexión ferroviaria".

"No concebimos el proyecto del Corredor Atlántico sin la conexión con los puertos, sería una absoluta temeridad", advirtió Pardo de Vera, quien recordó que Adif colaboró con Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria para redactar el proyecto constructivo del enlace de punta Langosteira con la red estatal. Para reflejar el interés en este proyecto, destacó que el organismo necesita "llenar nuestras vías" para rentabilizar las inversiones efectuadas.

Sobre la nueva terminal ferroviaria de la estación intermodal, señaló que la licitación de las obras fue aprobada por el consejo de administración de Adif y está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros en cuanto se constituya el nuevo Gobierno. En cuanto al futuro de la estación de San Diego, para la que el Gobierno local propone ahora que se dedique a cercanías, declaró que es a un asunto "muy complejo" y que depende del "consenso entre administraciones", ya que estos terrenos forman parte de los que deben ser vendidos para financiar la construcción del puerto exterior.