La historia de la Joyería Lino llega a su fin en su centenario

La joyería Lino, uno de los establecimientos más antiguos y con más historia de A Coruña, ha anunciado que cerrará definitivamente en 2020, 100 años después de su apertura. El propietario, Manuel Pardo Fidalgo, se despide de su negocio después de más de 50 años al frente de la joyería

Uno de los comercios más emblemáticos y antiguos de la calle Real, la joyería Lino, cerrará sus puertas en 2020, el mismo año en el que celebraría su centenario. Así lo ha anunciado su dueño desde hace más de 50 años, Manuel Pardo Fidalgo, que recuerda con nostalgia sus inicios. "Empecé en el año 1966, cuando tenía 14. Era chico de los recados, limpiaba los cristales y cobraba 300 pesetas al mes", dice el propietario, que durante todo este tiempo ha podido aprender de su negocio aquello que "solo enseña la experiencia".

La Joyería Lino es una superviviente, y los pequeños comercios que han permanecido abiertos durante tanto tiempo en la ciudad pueden contarse con los dedos de las manos. Tal y como declara Pardo, "hoy en día es impensable que una persona pueda trabajar en el mismo sitio durante 50 años". "Para que un negocio dure hay que conseguir que la gente crea en ti, que haya confianza con el cliente, y para eso se necesita tiempo. Pero hoy todo lo que se abre cierra a los seis meses", explica. Además, el joyero declara que la situación en la que se encuentra la calle Real tampoco ayuda a la imagen del pequeño comercio: "El gobierno municipal debería de cuidarla mejor y prestar más atención al estado de las losas, a los manteros y a los grafitis".

Han sido muchos los que se han paseado entre sus expositores repletos de joyas y, a la hora de cerrar el establecimiento, Pardo sabe que no solo se despedirá de su negocio, sino también de su clientela más fiel: "Me marcho con mucha pena, porque siento que esto lo he parido, que es toda mi vida, y ahora tengo que dejarlo atrás".

Aunque el motivo de poner fin a la historia de la Joyería Lino es la jubilación del dueño, que ya ha colgado los anuncios de liquidación, Pardo también hace referencia al cambio del mercado y de los hábitos de consumo en los últimos años. "La gente joven tiene tendencias marquistas, quieren seguir las modas, y eso para una joyería es una bomba de relojería. Aún así, es evidente que la mejor pieza sigue siendo la de la joyería clásica, la fabricada en un taller profesional", concluye el joyero.