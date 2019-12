El Instituto del Agra do Orzán celebra su medio siglo de vida

El Instituto del Agra do Orzán celebra su medio siglo de vida Casteleiro/Roller Agencia

Alumnos, exalumnos, profesores, antiguos directores y personal cercano al centro de enseñanza secundaria Agra do Orzán se reunieron ayer en el instituto para conmemorar una efeméride muy especial, nada menos que los 50 años de vida de la institución. Una jornada muy emotiva para algunos en la que estuvieron presentes representantes institucionales como el concejal de Cultura, Chero Celemín, que ayudó a descubrir una placa en el exterior del centro que recuerda el aniversario, como hacen también una gran pancarta colocada en el exterior y una placa más pequeña en las dependencias interiores. En la celebración no faltaron los discursos, en los que se rememoraron los primeros años de vida del centro antes de la transformación del barrio, cuando todo lo que lo rodeaba era campo y todavía no habían brotado los edificios a su alrededor. Tampoco estuvo exenta de actuaciones musicales, como la del antiguo profesor César Morán. Con motivo del aniversario, el centro pondrá en marcha una serie de actividades que se irán desvelando a lo largo del año.