Shakespeare, Chéjov y Cándido Pazó, en 2020 en el ciclo Principal del Teatro Rosalía

Comedia, tragedia, clásicos e innovación. Para todo habrá hueco en el Teatro Rosalía, que presentó ayer su ciclo Principal. El concejal de Cultura, Jesús Celemín, y el director del recinto, Paulo Rodríguez, expusieron las líneas del programa, que ofrecerá una docena de obras. Alberto Conejero, Chéjov, Shakespeare y Cándido Pazó serán algunas de las plumas que desfilaran por el auditorio, bajo la dirección de maestros como Luis Luque, Fernando Soto, Belén Pichel y Bárbara Lluch.

El ciclo contará con tres obras sueltas, Conservando a memoria, What is love? Baby don't hurt me y Traces. El 24 de enero dará comienzo el programa central con Todas las noches de un día, de la mano de la intérprete Ana Torrent. Ay Carmela y Prostitución serán otras de las propuestas, que se cerrarán en mayo. Las entradas sueltas estarán disponibles desde el 10 de enero, los abonos el 8 y 9, y la renovación de carnés, del 16 de diciembre al 3 de enero.