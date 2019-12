La Ucrif es también el punto de contacto permanente de la Policía Nacional con las organizaciones y entidades que se dedican a la asistencia a las víctimas de trata.

¿Qué recursos y medidas existen para asistir a una persona explotada que ha sido liberada de una red?

Una de las premisas en la Ucrif en su lucha contra la trata es la relación con los operadores sociales y las ONG, principalmente las integradas en la Rede Galega contra la Trata, que están especializadas y gestionan recursos dispuestos por las administraciones: alojamiento, asistencia psicológica o psiquiátrica, atención médica. Tienen formadores y agentes sociales porque recuperar a una víctima de trata de seres humanos es un trabajo que lleva mucho tiempo. No se saca solo a una persona de un piso, es una persona que tiene problemas físicos y psicológicos graves.

¿Cómo es el proceso con la víctima?

Desde que contactamos con una víctima hasta que se le toma una declaración formal que pueda judicializarse pasa bastante tiempo. Todo es lento. Se habla con ella, se ve su situación, se comprueban los hechos que cuenta, se la entrevista sin que ello suponga un trauma para ella. Si ella está completamente segura se toma la declaración y se puede iniciar un procedimiento judicial y se inicia una investigación. Luego se está en contacto permanente con ella porque la prioridad es su protección.

¿Es más habitual que una persona que sale de una red quede libre o que recaiga?

Normalmente se consigue liberar a una persona de la red en la que ha estado, pero que esa persona deje de ejercer la prostitución o de ser explotada sexualmente como medio de vida es más difícil. Por eso se trabaja con ella o se le da formación: porque seguramente no han hecho otra cosa en la vida, no tienen recurso y lo han hecho por necesidad, porque su estado ha sido siempre vulnerable. Llegas a un club, preguntas y las mujeres explotadas te dicen que están aho porque ellas quieren, porque las circunstancias las han llevado ahí y no han conseguido otra cosa en la vida ni creen que la van a conseguir.