El Gobierno local aprueba intervenir temporalmente la planta de Nostián

La Junta de Gobierno local somete esta mañana a aprobación, en una sesión extraordinaria, la intervención temporal de la planta de tratamiento de basuras de Nostián, después de que la concesionaria, Albada, decidiese plantear un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) al 40% de la plantilla al entender que, a partir del 1 de enero de 2020, no tiene la obligación de seguir tratando los residuos procedentes de los concellos del Consorcio As Mariñas. Y, por tanto, que solo precisa personal para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de A Coruña. El ERTE fue notificado a los 39 trabajadores afectados el 11 de diciembre.

En el acuerdo que el Gobierno local aprobará hoy a partir de las 12.15 horas, se incluye un punto en el que el Concello de A Coruña, como propietario de la planta, otorga tres días hábiles a Albada, la concesionaria del servicio, antes de que se ejecute la intervención, para que reconsidere su decisión y siga trabajando en 2020 en las mismas condiciones que lo hizo hasta este año, en cumplimiento de la prórroga forzosa del servicio aprobada en el 6 de noviembre por la Junta de Gobierno Local.

Este acuerdo, de incoar un expediente de intervención temporal de la planta de Nostián, implica que el Concello sustituirá "de las facultades empresariales de dirección de la explotación del servicio que presta la Unión Temporal de Empresas (UTE) Albada, con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio en lo que respecta al cumplimiento de los reiterados requerimientos recibidos por la concesionaria". Es decir, para que la planta siga tratando los residuos tanto de A Coruña como del Consorcio As Mariñas hasta que "desaparezca esa perturbación grave y no reparable por otros medios del servicio y, en cualquier caso, por un periodo máximo de ocho meses".

Albada ha asegurado a este diario que todavía no tiene notificación de este procedimiento, por lo que aún no se ha pronunciado sobre si reconsiderará, tal y como le pide el Concello, su decisión de mantener el ERTE. El comité de empresa de la concesionaria, que siempre reclamó que el Gobierno local actuase en este procedimiento, tampoco ha querido hacer declaraciones hasta que tenga la comunicación formal de que, finalmente, se ha aprobado la incoación del expediente intervención temporal. Algo que no sucederá hasta pasadas las 12.15 horas, que es para cuando está fijada la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local.

Los trabajadores de la planta están en huelga desde el 8 de diciembre a las 22.00 horas. La planta, según explicó ayer la concejal de Medio Ambiente, Esther Fontán, a este diario, sigue funcionando, aunque lo hace "más lentamente" que de costumbre.

La concesionaria del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos, Albada, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la prórroga forzosa.

El Ayuntamiento ha apercibido a la empresa de que, en caso de no cumplir con el tratamiento de la basura de A Coruña y el Consorcio As Mariñas a partir del 1 de enero de 2020, en cumplimiento de la prórroga forzosa, procederá a imponerle multas de "hasta 3.000 euros cada dos días consecutivos", además de la indemnización por "daños y perjuicios" derivada de este incumplimiento que se le pueda exigir", así como la "incautación de la garantía definitiva".