Rosalía de Castro e Río Sar, nomes elixidos para a estrela HD 149143 e o seu planeta

Ambas as denominacións foron as vencedoras dunha votación online dentro do proxecto internacional impulsado pola Unión Astronómica Internacional (IAU) como parte das actividades de celebración do seu centenario

Rosalía de Castro dará nome á estrela HD 149143, en honra á poetisa e novelista galega, e o planeta que a orbita será bautizado como Río Sar, nome do afluente do río Ulla e que dá nome a unha das súas obras. A proposta de bautizar a estrela co nome da poeta galega foi iniciativa da Agrupación Astronómica Coruñesa Ío.

Ambas as denominacións foron as vencedoras dunha votación online para elixir o nome da estrela HD 149143 e o seu planeta, dentro do proxecto internacional impulsado pola Unión Astronómica Internacional (IAU) como parte das actividades de celebración do seu centenario.

Baixo o nome de 'NameExoWorlds', asignouse a cada país, máis de 110 en total, un sistema formado por unha estrela e o planeta que a orbita para que se lles dese nome mediante participación cidadá.

No caso de España, encargada de buscar nomes para a estrela HD 149143 e o planeta HD 149143 b, votouse entre unha ducia de propostas a través da web 'www.nombraexoplanetas.es', cun total de 34.179 votos.

A parella de nomes (Rosalía de Castro e Río Sar), proposta que partiu da Agrupación Astronómica Coruñesa IO, obtivo exactamente 13.413 votos, máis dun 39% do total.

Por detrás quedaron a opción de Tirant e Carmesina, con máis de 5.600 votos, e os nomes de Diego e Isabel, os amantes de Teruel, con máis de 4.500 apoios.

A organización do concurso estivo a cargo da Sociedade Española de Astronomía (SEXA) en colaboración co Planetario de Pamplona. O proxecto estivo coordinado pola astrofísica da Universidade Autónoma de Madrid (UAM) Eva Villaver.

Os nomes de Rosalía de Castro e Río Sar únense aos de Cervantes, Quixote, Rocinante, Sancho e Dulcinea, que tamén se elixiron por votación e son desde 2015 as denominacións oficiais da estrela Mu Arae e os seu catro planetas.

UNHA ESTRELA AMARELA E UN PLANETA XIGANTE GASEOSO

O sistema Rosalía de Castro e Río Sar atópase na constelación de Ofiuco (o encantador de serpes).

A estrela, até agora coñecida como HD 149143, forma parte do catálogo Henry Draper de estrelas, compilado a principios do século XX pola astrónoma Annie Jump Cannon e os seus colaboradores do Observatorio de Harvard (Estados Unidos).

Trátase dunha estrela amarela anana (de tipo espectral G0), similar ao Sol, e que se atopa a 240 anos luz da Terra. É un pouco máis masiva que o Sol (a súa masa é 1,21 veces a do Sol) e o seu radio é tamén maior (1,49 veces o radio do Sol).

O exoplaneta HD 149143 b, desde agora Río Sar, foi descuberto en 2005 desde o Observatorio da Alta Provenza (Francia) coa técnica de espectroscopia Doppler ou método de velocidade radial. Trátase dun planeta de tipo xigante gaseoso, e a súa masa é, como mínimo, 1,33 veces a de Júpiter. Atópase moi preto da súa estrela e completa unha órbita ao redor dela en tan só catro días, polo que a súa temperatura superficial é moi elevada. É o que se coñece como un planeta de tipo júpiter quente.

MÁIS DE 780.000 PARTICIPANTES EN TODO O MUNDO

O proxecto 'NameExoWorlds' abarca máis de 110 conxuntos de exoplanetas e estrelas anfitrioas, asignados a países diferentes. Cada un deles organizou unha campaña nacional e estímase que en total participaron máis de 780.000 persoas en todo o mundo.

O resultado dos nomes elixidos por cada país fixéronse públicos este martes 17 de decembro nunha rolda de prensa da IAU en París (Francia).

Ademais de Rosalía de Castro e Río Sar, algúns dos novos nomes de estrelas e planetas son os cans mitológicos Bran e Tuiren, elixidos por Irlanda; as localizacións de Wadirum e Petra por Xordania; e os ríos Nakambé e Mouhoun de Burkina Faso.