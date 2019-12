La plantilla de Nostián suspende la huelga hasta el fin del plazo para alegar de Albada

La plantilla de la planta de Nostián, que inició una huelga indefinida el 8 de diciembre para forzar a Albada a retirar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta al 40% de los trabajadores, suspendió ayer, a última hora de la noche, el paro y también el piquete que estaba 24 horas al día en la puerta de las instalaciones de tratamiento de residuos.

La asamblea de trabajadores tomó esta decisión, por unanimidad de sus 80 asistentes, con carácter temporal, hasta saber si, finalmente, es el Concello el que se hace cargo de la gestión de la planta o si la concesionaria, Albada, se aviene a cumplir los requerimientos del Ayuntamiento, propietaria de las instalaciones.

Es un plazo de tres días hábiles, de modo que se acaba el viernes 20. A partir de ahí, el comité esperará a que el Gobierno local le diga cuál ha sido el resultado de este periodo de alegaciones y la decisión que ha tomado.

Será entonces cuando el comité desconvoque formalmente la huelga, que duró nueve días. Calcula que será a principios de la semana que viene cuando el Gobierno local le notifique oficialmente cuáles serán los pasos a seguir en este proceso.

"Sea con Albada o con el Concello, el ERTE la semana que viene tiene que estar fuera de la mesa", explicaba ayer el presidente del comité de empresa, Julio Martínez Maceiras, que considera que el Gobierno local dio ayer "un golpe encima de la mesa" para evitar "las acciones de futuros chantajistas", ya que sienta las bases sobre qué hacer ante eventuales incumplimientos de las concesiones municipales.

"La plantilla nos pedía una solución y creemos que llevamos una buena, que no se ejecuten los despidos y que podamos mantener nuestros trabajos el año que viene y no pasar las Navidades en el piquete, poder estar en casa en las fiestas, ni perdiendo más días de salario", comentaba ayer Martínez Maceiras, tras la reunión que los representantes de los trabajadores mantuvieron con miembros del Gobierno local ayer por la tarde, para explicarles el acuerdo de intervención temporal de la planta de tratamiento de residuos, que cuenta con el apoyo de Marea, BNG y Ciudadanos, mientras que el PP considera que la medida llega "tarde".

"Ahora tenemos que ver con quién negociamos el convenio colectivo, porque el 31 de diciembre decae el actual, si lo hacemos con el personal del Concello o si se queda Albada", avanzaba ayer el presidente del comité de empresa de la concesionaria del servicio de tratamiento de la basura.

SANCIONES

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, explicó ayer, tras la Junta de Gobierno Local extraordinaria, que si finalmente es el Concello quien pasa a gestionar las instalaciones a partir del lunes, ya no se ejecutarán las multas con las que el Ayuntamiento había advertido a Albada por incumplimiento de contrato si no dejaba entrar en Nostián a los camiones del Consorcio As Mariñas. Esas sanciones ascendían a 3.000 euros cada dos días consecutivos de negativa al tratamiento de los residuos de la comarca.