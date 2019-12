El tiempo en A Coruña | Parques y jardines cerrados en A Coruña por la borrasca 'Elsa'

El Concello de A Coruña ha informado esta mañana del cierre de los parques y jardines debido a la alerta naranja en Galicia por fuertes rachas de viento de hasta 100 km/h desde las 11.00 hasta las 18.00 h. La alerta meteorológica se ha activado con motivo de la entrada de la borrasca Elsa en Galicia.







?? Alerta de nivel laranxa por fortes refachos de vento de ata 100 km/h desde as 11.00 ata as 18.00 h.



Péchanse áreas infantís e os seguintes parques da cidade:



??Parque de Marte

??A Cubela

??Parque Carlos Casares

??Plaza do Parque

??Depuradora das Xubias



