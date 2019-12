Augas de Galicia pone Cecebre bajo la lupa por la proliferación de cianobacterias

El embalse de Cecebre está bajo el foco de Augas de Galicia, junto a otras presas, por la proliferación de cianobacterias en sus aguas, unos agentes que se pueden convertir en tóxicos y que puede llegar a limitar e, incluso, impedir los usos que se hacen del agua embalsada, tanto los recreativos como los de suministro de agua potable. El investigador de la Universidade da Coruña Rafael Carballeira, que participa en un estudio a nivel europeo sobre si la temperatura es un factor determinante en la proliferación de estas cianobacterias, indica que el aumento de este tipo de bacterias trasciende las fronteras gallegas. Augas de Galicia examinará este enclave para mejorar la calidad de su agua

Augas de Galicia, en su Esquema Provisional de Temas Importantes para el periodo 2021-2027, pone el foco en la proliferación de cianobacterias en las presas y en los embalses, entre ellos, en el de Cecebre por la "degradación de la calidad del agua" en un "ambiente eutrofizado".

Esto significa que en el agua embalsada de Cecebre se da un repunte de cianobacterias, que se hizo visible ya en agosto de este año y que movió a la Xunta a encargar un estudio sobre los focos de contaminación para aplicar medidas correctoras. Un informe que deberá estar finalizado en 2020. Para entonces, fuentes municipales indicaron que la alerta abierta por la Xunta solo tenía como consecuencia la intensificación de los controles, ya que la calidad del agua no se veía afectada y podía ser consumida sin problema.

La proliferación de estas cianobacterias, según indica el documento de Augas de Galicia, "limita o impide los usos que se hacen" de estas aguas. No es solo un problema medioambiental sino también sanitario, según explica este estudio, ya que las cianobacterias tienen la capacidad de formar "compuestos tóxicos, que pueden resultar perjudiciales para las personas y los animales". El informe de Augas de Galicia, previo a la elaboración del próximo Plan Hidrológico, indica, además, que estos compuestos tienen especial relevancia "cuando ocurren en embalses destinados al uso recreativo o a la producción de agua potable", como es el caso de Cecebre.

Este fenómeno, que se da no solo en Galicia, según explica el investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidade da Coruña Rafael Carballeira, tiene "unas causas generales" y algunas locales que facilitan la proliferación de cianobacterias. En el informe se apunta, por ejemplo, a los "vertidos de agua residual urbana con agua deficiente" y a la contaminación difusa generada por actividades agropecuarias" incluso a la "pérdida de la capacidad de autodepuración del sistema fluvial", ya que considera que no existe "una vegetación de ribera funcional" que actúe como filtro para que no llegue cierta materia al agua.

"Las cianobacterias son organismos fotosintéticos y forman parte del fitoplancton normal de las aguas, cuando hay una proliferación excesiva de este tipo de cianobacterias producen un subproducto de la fotosíntesis, una serie de toxinas que se acumulan dentro de las células. En Galicia no se ha dado el caso de que estén las toxinas libres en el agua. El problema viene cuando se hacen los procesos de potabilidad del agua porque se pueden romper las células y liberar las toxinas al agua, si la concentración es alta pueden afectar a la salud humana", explica Carballeira, que defiende que este aumento no tiene una "causa específica local" ya que se da en puntos más allá de la geografía gallega.

Cecebre forma parte de un estudio a nivel europeo sobre cianobacterias y si el aumento de la temperatura favorece su aparición, en el que participa Carballeira. Sobre la vegetación de ribera, indica que la fluctuación en los embalses no permite que estos organismos se asienten y puedan funcionar como filtro en enclaves como Cecebre.

En su informe, Augas de Galicia se pone varios objetivos para cumplir en el ciclo 2021-2027, entre ellos, la "reducción y minimización del riesgo de rotura o funcionamiento incorrecto de las presas de la demarcación", también la mejora del estado de las masas de agua y la compatibilidad de estos objetivos medioambientales con la "satisfacción de usos como el abastecimiento, la producción de energía eléctrica o los usos recreativos en las presas existentes".