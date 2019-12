El Concello retendrá la parcela de Eirís hasta que la Xunta le detalle qué nuevo uso le dará

La Xunta ha descartado la construcción del centro de mayores que financiará por completo la Fundación Amancio Ortega en la parcela municipal de Eirís que le cedió el Ayuntamiento en noviembre del año pasado, pero no renuncia a disponer de esa misma finca para otros usos. El Gobierno gallego, que ha comprado otro terreno para levantar la residencia en otra zona de Eirís, no ha detallado aún al Concello la utilización distinta de la parcela original, ubicada detrás del Hospital de A Coruña, y hasta que no lo haga el Ejecutivo local no decidirá si se la vuelve a ceder o si la utiliza para sus propios intereses, que serán de carácter social.

El cambio de postura de la Xunta cogió por sorpresa al Gobierno local, que la única respuesta que ha obtenido hasta ahora de la administración gallega respecto a sus intenciones en la finca situada tras el hospital es que pretende usarla para "equipamientos sociales", según fuentes municipales. El Concello quiere más detalles. Preguntada por este periódico, la Consellería de Política Social contesta que prevé usar ese terreno para "mejorar servicios públicos", sin más concreción.

La conselleira, Fabiola García, visitó este martes la nueva parcela donde la Xunta construirá el centro de mayores, un terreno que compró por 2 millones a la Fundación Hermanos Tenreiro hace unas semanas en una finca próxima, en la que será necesario demoler el edificio de la antigua escuela infantil Virgen del Carmen. Lo hizo tras avisar al Concello de la visita unas horas antes. Las fuentes municipales aseguran que el Ejecutivo local desconocía los nuevos planes de la Xunta sobre la ubicación de la residencia, pero Política Social apunta que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se los había avanzado dos veces a la alcaldesa, Inés Rey.

La cesión de la finca municipal se había acordado mediante convenio en el mandato anterior, en un encuentro entre García y el exalcalde Xulio Ferreiro tras el cual una y otro resaltaron el clima de "diálogo, coordinación y cooperación" entre las dos administraciones. Con la renuncia de la Xunta a disponer de esa parcela para uso exclusivo de residencia de mayores, el convenio queda sin efecto, según asegura el Concello. Pero Política Social quiere mantener el acuerdo y la cesión de ese suelo, con unas "condiciones más flexibles", dado que ayer en una nota informativa sobre el cambio de terreno pedía al Gobierno local que la redacción del nuevo convenio sea "menos restrictiva" para que la Xunta pueda emplear el terreno "en cualquier equipamiento público". Hace un año el Ejecutivo autonómico no aludió a restricciones.

Una vez invalidado el acuerdo de hace un año, el Concello va a estudiar por su parte qué usos podría implantar en la parcela de Eirís situada detrás del hospital. Si la Xunta no explicase qué pretende hacer en ese suelo o acabase renunciando a ella tras cambiar de lugar el centro de mayores, el Gobierno local le daría un "uso social". "Mientras no sepamos nada, el Ayuntamiento va a usar esa parcela", apuntan las fuentes municipales.

Una mayor superficie (9.600 metros cuadrados frente a algo más de 8.000) y unas "mejores vistas a la ría coruñesa" son dos de las razones que utiliza Política Social para justificar el cambio de parcela en la que asentar la residencia. Su construcción absorberá la partida más cuantiosa que la Xunta ha dedicado a la ciudad en los presupuestos de 2020, un total de 15 millones de euros que no saldrán de los fondos de la administración sino de la Fundación Amancio Ortega. Política Social preveía al año pasado, como también ahora, que el nuevo centro estuviera terminado en 2020, durante este mandato.