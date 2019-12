Nostián, a la espera de mañana

La empresa concesionaria de la gestión del tratamiento de basuras de Nostián, Albada, no presentó ayer „según fuentes de la firma y municipales„ alegaciones al acuerdo cerrado por la Junta de Gobierno Local del pasado martes en la que resolvió intervenir temporalmente la planta a partir de este lunes.

Albada tiene hasta mañana para alegar, ya que la ley le da un plazo de 72 horas, y, si no lo hace, el lunes, que es el siguiente día hábil , los técnicos designados por el Concello tomarán la dirección de la planta y sustituirán a los de la concesionaria en sus funciones de gestión durante un plazo máximo de ocho meses, según consta en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Hay otra posibilidad, que Albada, en las últimas horas, revierta sus últimas decisiones y siga al frente de la planta tal y como le pide el Concello. Es decir, dejando entrar, a partir del 1 de enero, a los camiones del Consorcio As Mariñas y tratando su basura como ha hecho hasta ahora. Eso implicaría la retirada inmediata del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) del 40% de su plantilla y que afecta a 39 operarios. Albada entendía „al menos hasta ayer„ que tras la prórroga forzosa de la concesión, su único compromiso era con el Concello de A Coruña y no con el Consorcio As Mariñas, de modo que, como el 60% de los residuos proceden de la ciudad, la adjudicataria del servicio pretendía deshacerse del resto de la plantilla. Los trabajadores combatieron la propuesta con una huelga indefinida que empezó el 8 de diciembre a las diez de la noche y que se levantó temporalmente este martes, 17, por unanimidad.

Fuentes de Albada indicaron ayer que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local está "en estudio" y que la jornada de ayer se cerraría sin novedad. Fuentes municipales indicaron que, en procesos como el que abrió el Concello el martes, las empresas suelen esperar al último momento para presentar alegaciones, por lo que no prevén que se produzcan novedades durante el día de hoy.

El presidente del comité de empresa de Nostián, Julio Martínez Maceiras, indicó ayer a este diario que la plantilla tampoco había tenido novedades de la empresa, aunque su objetivo se había visto cumplido, ya que, bien sea con Albada o con el Concello, transcurrido el periodo de alegaciones, el ERTE será retirado y los trabajadores mantendrán su empleo a partir del 1 de enero de 2020, sea quien sea quien esté al frente de la planta, personal de Albada o técnicos nombrados por el Concello.