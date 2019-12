Beatriz Mato renuncia como concejala y diputada para regresar a la empresa privada

La concejala y diputada autonómica del Partido Popular Beatriz Mato anunció ayer su abandono de la política para dedicarse a su familia y dar el paso a la empresa privada. Su decisión se produce seis meses después de las elecciones en las que su candidatura fue la más votada pero no consiguió el respaldo necesario para obtener la Alcaldía, por lo que su comportamiento recuerda al de su antecesor al frente del PP coruñés, Carlos Negreira, quien tras lograr unos resultados muy similares en los comicios de 2015 y perder la Alcaldía, dejó el Concello en enero de 2016 también para abandonar la política. Su salida obliga al PP coruñés a buscar su cuarto portavoz municipal en cuatro años, tras Negreira, Rosa Gallego y la propia Beatriz Mato.

Esta comunicó su decisión, que incluye su salida de la presidencia local del PP, ayer por la tarde a la junta directiva del partido de la ciudad, a la que asistieron el secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado, y el presidente provincial, Diego Calvo. La hasta ahora portavoz municipal justificó su marcha por "muchas razones", entre ellas que quiere ser "coherente" con ella misma porque siempre dijo que la política "tiene que ser algo transitorio". También afirmó que está "en deuda" con su familia, a la que no quiere "pedir más ni por Coruña ni por Galicia".

"Ellos no eligieron mi vida y sin embargo han apostado por ella", manifestó Mato, quien advirtió: "Es hora de que les devuelva el tiempo que me han dado". También anunció que pretende regresar a su profesión de ingeniera industrial y sentenció: "Vine sin pedir nada y me voy igual".

Durante su intervención ante los responsables del PP coruñés, Mato repasó su vida política, de la que destacó que lleva 25 años como militante, condición que mantendrá, y que su primer cargo fue en 2002 como delegada provincial de la Consellería de Pesca en A Coruña. A los pocos meses de su nombramiento ocurrió la catástrofe del Prestige, cuya gestión calificó de "muy difícil". "Dejaba cada día en mi casa a un niño de dos años y a otro de cinco", dijo entre sollozos, tras lo que agradeció el apoyo recibido en aquellos momentos de su marido y sus padres.

También recordó que fue diputada autonómica durante cuatro legislaturas y desde 2009 conselleira, primero de Traballo y luego de Medio Ambiente, hasta que hace dos años empezó a trabajar en la "política con mayúsculas", en referencia a la municipal. De este último periodo dijo que fue de "mayor esfuerzo pero gratificante" porque es "la política de verdad". Mato consideró que su candidatura "mereció la pena" y que el programa con el que concurrió fue tan bueno que el actual Gobierno local socialista lo está "fusilando".

El último pleno municipal, celebrado el pasado día 5, ya dio una pista de lo que se gestaba en el seno del grupo del PP, puesto que su portavoz no intervino a lo largo de toda la sesión. A partir de ahora será Roberto Rodríguez, que ocupa el cargo de viceportavoz, quien se encargue de forma interina de la labor que desarrollaba Mato, ya que el grupo deberá decidir quién desempeñará la portavocía.

Rodríguez había sido colaborador directo de Mato en la Consellería de Medio Ambiente como director de Augas de Galicia, lo que le llevó a situarse en el número tres de la candidatura municipal del PP, en la que el segundo puesto le correspondió a Rosa Gallego en atención a su papel como portavoz del grupo durante los cuatro años anteriores y a su experiencia como teniente de alcalde durante el mandato de Carlos Negreira al frente del Gobierno local.

El desembarco de Beatriz Mato en la política municipal se produjo hace ahora dos años y medio como apuesta personal del presidente gallego del PP, Alberto Núñez Feijóo, para hacer frente al fracaso que había supuesto en 2015 la pérdida de la Alcaldía después de que se hubiera obtenido cuatro años antes por mayoría absoluta. Mato fue una de sus colaboradoras más estrechas desde que llegó a la Xunta en 2009, por lo que optó por designarla como cabeza de la lista municipal en lugar de elegir a alguno de los miembros del grupo popular que entonces se hallaban en el Concello.

Ingeniera industrial

Beatriz Mato nació en 1965 en Barakaldo, de padres melidenses. Posee la licenciatura en Ingeniería Industrial y trabajó más de una década en empresas como IBM o la consultora Norcontrol, hoy Applus, además de en el Igape. Al despedirse ayer de la dirección local del Partido Popular, expresó su "agradecimiento infinito" a los militantes, de los que dijo haber recibido durante toda su labor política un "apoyo incondicional".

"No entiendo ni acepto las entregas a medias en la vida, y en la política menos", destacó en su despedida, por lo que entiende que para un cargo público no es posible conciliar la vida familiar y la profesional. "Es importante para mí sentirme arropada por la gente que ha estado a mi lado", señaló sobre la presencia en su despedida de sus familiares y colaboradores más estrechos, aunque reconoció que "no es fácil el despedirse ni el dar las gracias", pero que se siente "afortunada" por haber vivido la historia del Partido Popular.