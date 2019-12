El precio de cambiar de vida

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Valiño, ha emitido una recomendación dirigida a la Universidade da Coruña (UDC), pidiendo que se le devuelva a una mujer víctima de violencia de género, que modificó su identidad, los precios públicos que abonó por una certificación académica en la que se reflejara el cambio. La Universidade tardó dos meses en emitir este documento debido a que, al no tener un procedimiento para estos casos, tuvo que consultar al Ministerio de Educación para tramitarlo.

Según la persona afectada, el proceso se inició en 9 de mayo del año pasado, cuando pidió a la UDC una certificación que acreditase el título que obtuvo en esta institución para acceder a un proceso selectivo. Al haber cambiado su identidad por ser víctima de violencia de género, los documentos expedidos con la antigua, y por los que ya había pagado en su momento tasas, no valían.

La medida de cambio de identidad, tomada para proteger su seguridad ante la persona que ejerció violencia contra ella, implica que varían el nombre, apellidos y DNI. Además, el certificado académico no podía ser un duplicado de los que había pedido con su anterior identidad, ya que tendrían en el mismo número en el Registro Nacional de Títulos, "lo que permitiría cruzar la información y acceder a nuevos datos", señala la Valedora.

Era necesario, pues, "expedir nuevos títulos universitarios oficiales", preservando los derechos de antigüedad en su obtención", algo que no compete a la institución académica coruñesa sino al Ministerio de Educación.

La Universidade, continúa la Valedora, carecía de un procedimiento con el que atender la petición, pero actuó "con la debida diligencia" y elevó al Ministerio una propuesta para tramitar el asunto. Su gestión tardó un mes, y no fue hasta el 12 de junio cuando se indicó a la persona afectada que presentase formalmente un escrito al rector.

La mujer solicitó entonces que se le preservasen sus derechos de titulada, y que se le eximiese del pago de precios públicos por títulos que debía reclamar de nuevo.

La Universidade le cobró las tasas por la certificación, que se expidió el 17 de julio, más de dos meses después de que la mujer la pidiese. Según señala el informe que envió a la Valedora, no habría motivo para devolver las tasas del documento, que se empezó a tramitar, según la UDC, el 12 de junio, cuando envió el escrito al rector.

"No había sido culpa mía que la UDC se hubiese retrasado tanto en emitir los certificados", afirma la afectada. Además, señala que tiene derecho a tener acreditadas sus titulaciones académicas desde el momento en que cambió de identidad. Si no, señala, se le estaría discriminando, pues de no tener esta circunstancia tendría en su poder un certificado "desde el principio". La Valedora respalda esta tesis, y señala que "no puede ser gravada" por expedir títulos "que fueron ya satisfechos en su día de acuerdo con la identidad de origen". Reclama que ese criterio se siga en procedimientos futuros.

Tampoco acepta el argumento de la UDC referente a que, una vez que la mujer pidió la certificación académica, ya podría haber optado al proceso selectivo. Los documentos que tendría que haber presentado, señala la Valedora, permitirían rastrear su identidad de origen.

La UDC, al ser contactada por este periódico, rehusó realizar valoraciones sobre la recomendación, señalando que era un caso particular, y no dio información acerca de si devolvería las tasas pagadas por la afectada o cambiaría su política en lo sucesivo.

En el caso de que no acepte la recomendación, emitida el pasado 12 de septiembre, la Valedora se reserva poner el caso en manos de la Xunta, y, si no hay solución positiva, llevarlo a su informe anual o a uno especial.