A tecnoloxía coruñesa, no mundo

Naceu entre as rúas coruñesas, no polígono de Agrela, pero hai tempo que os seus fíos se moven por todo o globo. Ao igual que a tecnoloxía á que lle dedican os seus esforzos desde hai 18 anos, a empresa Igalia non entende de muros, e fíxose co tempo un oco no competitivo panorama do software libre. Onte, na gala dos premios PEL, a Deputación recoñeceu o seu labor co galardón á mellor iniciativa empresarial consolidada, por unha traxectoria en ascenso ata o liderado na consultaría de tecnoloxías web. "Que te premien na túa rexión é un grande recoñecemento. Fíxate se non o esperabamos que non sabiamos se ir á gala ou non, pero ao final caeu", di o xerente do negocio, Javier Castaño, sobre o galardón co que o organismo autonómico premia ás mellores empresas da provincia.

Nesta terceira edición, conducida polo actor Marcos Pereiro e o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, a competición foi dura. 84 empresas presentaron as súas candidaturas nas distintas pólas, nas que se incluíron por primeira vez as iniciativas dos municipios coruñeses que crean traballo de calidade. O programa de emprendemento rural que leva a cabo o Concello de Vedra valeulle a medalla nesta categoría, á que se sumou a Asociación de Empresarios de Ferrolterra como mellor agrupación empresarial. Santiago foi o berce das outras dúas vencedoras, Estudio 1917 MakeUp e a produtora Numax, que obtiveron respectivamente os premios á mellor iniciativa nova e o galardón ás iniciativas empresariais xeradoras de emprego.

Un trofeo de Buño, un diploma e 15.000 euros en metálico é o que recibiron os premiados. Desde Igalia recolleron os distintivos con orgullo, logo de marchar á casa coas mans baleiras no certame de 2018. Desta volta, os galardóns puxeron o foco na longa carreira da empresa, que se trasladou ao 22 de Bugallal Marchesi a prol do seu crecemento. Desde alí seguen operando hoxe, malia ter "un 90% de facturación fóra de España", e numerosas contribucións a empresas como Google e Apple.

"Hai un lazo emocional coa terra na que naciches. Empezamos dez persoas da Facultade de Informática, de dúas promocións distintas, e agora somos preto de 90 traballadores", conta Castaño. Algúns colaboran desde Estados Unidos, optimizando os navegadores dos xigantes de Silicon Valley. "Somos os segundos contribuíntes a Google Chrome e a Safari a nivel mundial", sinala o xerente, para o que a Universidade da Coruña supón un polo para as empresas tecnolóxicas na urbe.

No seu discurso, Formoso tamén encomiou o nivel da disciplina na cidade, que definiu como o "motor de desenvolvemento económico de Galicia". O presidente asegurou que A Coruña se atopa "á vangarda con empresas que teñen unha gran proxección de futuro", e pediu a implicación das administracións para paliar o desemprego.