El hábito vence a la peatonalización

Las calles Alcalde Marchesi y Compostela estrenaron ayer peatonalización temporal. No hay consenso entre vecinos, comerciantes y hosteleros, ni siquiera entre los que comparten el mismo tramo de acera. Según sus necesidades, hay a quien le encanta y a quien le espanta esta situación que se acabará el 6 de enero, pero que funcionará como prueba para ver si es posible convertir la medida en definitiva. Muchos de los peatones, quizá por costumbre o por desconocimiento, siguieron caminando por las aceras y cruzando por los pasos de cebra

Pocos peatones se atrevían ayer a pisar un terreno recién conquistado y que se les había vedado durante años: la calzada en algunos tramos de las calles Alcalde Marchesi y Compostela. Así que, entre la lluvia, la costumbre, las prisas y el no fijarse demasiado, el que más el que menos seguía caminando por las aceras, cruzando por el paso de cebra y mirando para los lados y tropezando con la vista con unos inesperados conos, unas macetas e, incluso, con unos bordillos que dibujan una curva recién diseñada. Como en todos los cambios, había ayer opiniones para todos los gustos.

A Conchi, que es vecina de Alcalde Marchesi y que no conduce, la peatonalización de su calle le parece "muy bien" porque no hay tráfico en la calle y puede pasear mejor. Del otro lado del mostrador del Horno San Brandán, a Marta, sin embargo, no le convence la medida y, aunque ayer fuese solo el primer día, el cierre al tráfico le ocasiona más de un quebradero de cabeza.

"Nos quitaron los contenedores de basura y ahora solo podemos tirarla a las ocho de la tarde, vino la Policía Local y nos mandó quitar la barra de fuera porque dice que no dan los metros, no se puede aparcar, los repartidores tienen problemas... Así es como se favorece a los centros comerciales", explicaba ayer Marta. Se quejaba además de que, en Alcalde Marchesi, muchos clientes iban con el coche y que ya hacían los recados por allí, pero que, al no poder aparcar en superficie, se irán al "centro comercial y ya tomarán allí el café", que antes les servían en el San Brandán.

Roberto, del Primaprix, decía ayer que el día no había sido bueno para ellos, aunque tampoco quería culpar a la peatonalización directamente. "El tiempo no acompaña y no podemos juzgarla solo por el día de hoy [por ayer]", decía y apostaba por que la medida de cerrar la calle al tráfico, que este año es temporal, del 20 de diciembre al 6 de enero, se extendiese más allá de las Navidades e incluyese las rebajas.

Leidy, de la tienda Vivayo, estaba ayer muy satisfecha con el funcionamiento del primer día de esta peatonalización temporal. "Noté mucha más gente, si fuese para siempre y dejase de llover, ya sería increíble", comentaba ayer entre risas. Antonio Rodríguez, de RF2, iba un paso más allá y pedía no solo que la peatonalización se quedase para siempre sino que se arreglasen las aceras y se "humanizase" la zona para convertirla en un espacio más agradable para pasear y para hacer compras. El Concello habilita esta peatonalización como prueba para ver si, en el futuro, es posible hacer definitiva la medida.

Alejandra del bar Nena explicaba ayer que sus clientes estaban informados del cambio y de que ya podían caminar por donde antes circulaban los coches, pero ella, en el negocio, todavía no había notado ninguna diferencia. "Ya iremos viendo", explicaba ayer, tras la barra. Vanessa y Esther, de la tienda Cosméticos De la Rosa, comentaban ayer que sería mejor que la medida fuese definitiva y no temporal. "No le hace ningún bien a la campaña de Navidad, porque la gente, hasta ahora, venía, aparcaba, compraba y se iba. Esta, ahora, no es una zona de paseo. La gente no se atreve a bajar a la carretera, va por las aceras, aunque es el primer día", comentaban ayer las dos trabajadoras. Del otro lado de la calle, en el tramo que está pegado a El Corte Inglés, los hosteleros no estaban muy contentos, consideraban que les podría haber ayudado a mejorar las ventas que se les incluyese en la medida.

Para Rubén Penedo, del Bimba y Lola de la calle Compostela, la idea sería mejor si fuese definitiva en este tramo. Otra comerciante de la calle decía ayer que la idea le parecía "estupenda" y que se veía "mucho más ambiente" en la zona.