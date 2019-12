El Puerto prevé cerrar este año con una bajada superior al 10% en los tráficos

La Autoridad Portuaria prevé que este año sus cuentas se cierren con un descenso superior al 10% en los tráficos con respecto al ejercicio anterior, según desveló ayer le presidente de la entidad, Enrique Losada, en la reunión ordinaria del Consejo de Administración.

Hay varios motivos por los que las cifras cayeron durante este año, entre ellas, la parada técnica que, durante 45 días tuvo a la refinería de Repsol con labores de mantenimiento y mejora y sin mover mercancía la crisis de las empresas energéticas en la provincia.

"La situación de Alcoa provoca que no tengamos tráficos de alúmina y bauxita, el cierre de la térmica de Meirama ha eliminado totalmente la importación de carbón. Era una mercancía con mucho peso y con mucha generación de empleo en el Puerto; estamos hablando, entre las dos, en torno al millón y medio de toneladas anuales. No es una cifra poco importante y, luego, la presunta transición energética, que no es transición sino que es un abismo", comentaba a principios de este mes el presidente del Puerto de A Coruña, Enrique Losada, en una entrevista concedida a la Cadena COPE. El presidente del Puerto confiaba, entonces, en que, durante el primer semestre del año que viene, el puerto exterior superase los diez millones de mercancías descargadas. Defendía también en esa intervención que la entidad sigue buscando "nuevos tráficos" y nuevos operadores, por ejemplo, en ámbitos como el siderúrgico, la fabricación de eólicos o el agroalimentario, para paliar estos malos resultados en el movimiento de mercancías.

El tráfico del Puerto de A Coruña perdió un 15% hasta septiembre de este año. La entidad prevé recortar un poco esta cifra, aunque calcula que la pérdida será superior al 10%, según reveló ayer el presidente de la Autoridad Portuaria.

En el puerto de A Coruña todos los indicadores se cerraron en rojo en septiembre, cuando se acabó el tercer trimestre del año: los graneles líquidos „en su mayoría crudo y derivados que tienen como destino la refinería de Repsol, en Meicende„ cayeron un 10,6%; los graneles sólidos „sobre todo, productos agroalimentarios, carbones y coques„, un 25,7%, y la mercancía general, un 7,6%.

En el Consejo de Administración, el presidente informó de que la empresa Oleosilos de Galicia había solicitado la ampliación de su superficie, de 3.038 metros cuadrados a 4.560 y duplicar la capacidad de la terminal de graneles líquidos, que construirá en la dársena exterior de punta Langosteira, pasando de los 6.860 metros cúbicos iniciales a 13.860.

Esta empresa, que ha sido adquirida por el grupo Nogar, está especializada en la importación de melaza y, con esta ampliación en su base coruñesa, incorporará, según explicó ayer la Autoridad Portuaria, una línea de importación de aceites „graneles agroalimentarios„.

Sobre el puerto exterior, Losada indicó que, a principios del próximo año, se acabará la obra de ampliación del muelle de operaciones en 350 metros lineales.

El puerto exterior, según explicó ayer el presidente de la entidad, cuenta con trece concesiones de empresas privadas con inversiones "ejecutadas o comprometidas" por un importe superior a 215 millones de euros.