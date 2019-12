"En la enseñanza ha sido más importante el cambio hecho por personas que por leyes"

Empezó como profesora de matemáticas en 1978, cuando tenía tan solo 20 años. Desde entonces, Fernanda Sández ha continuado con su vocación como docente en el IES Rafael Puga Ramón, en el que también ejerció con directora. Después de 42 años de trayectoria, Sández se despide de las aulas.

¿La docencia siempre fue su vocación?

Sí. Yo siempre digo que empecé a ser profesora cuando estudiaba, porque recitaba la lección a cualquier cosa que tuviese enfrente. Cuando impartía mis clases de matemáticas, siempre intentaba llevar la materia a un terreno que los niños entendiesen. Me acordaba de cómo las aprendía yo cuando era niña, e intentaba transmitírselas así, llevando las matemáticas a la realidad.

Desde sus inicios, ha pasado por un sinfín de reformas en el ámbito educativo.

Sí, pasamos por muchas leyes, pero la mayoría lo único que han hecho ha sido cambiarles los nombres a las cosas sin aplicar ningún cambio efectivo, a excepción de la ley que hace la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, que fue muy positiva. La realidad es que como profesora me da igual el nombre con el que deba llamar una asignatura, si al final dispongo siempre de medios escasos para dar clase.

Aun careciendo de medios, en su momento usted luchó por cambiar la forma de enseñar.

Cuando yo empecé me encontré con que la enseñanza era la misma que habían tenido mis padres y mis abuelos. Mi generación tiene mucho mérito, porque sin que las leyes cambiasen, quisimos cambiar la enseñanza. Y conseguimos hacerlo por nosotros mismos. Fuimos gente implicada, que sin ninguna base anterior avanzó mucho, y no teníamos los medios que hay hoy en día. Por eso digo que las reformas en la enseñanza son muy relativas, y que han sido más importantes los cambios hechos por las personas que los de leyes.

La mayor parte de su trayectoria está vinculada al IES Puga Ramón. ¿Como impulsó su modernización?

Sí. El Puga Ramón siempre tuvo muy buena fama. Era un muy buen centro, en el que no se transmitía solo la enseñanza, sino que intentaba ser una casa para nuestros alumnos. Pero con el paso de los años la forma de hacer las cosas se fue anquilosando, y llegó el momento de cambiar. Asumimos la dirección para modernizar el centro, su estructura, para tener más en cuenta lo que querían los alumnos, para hacer más actividades, proyectos y exposiciones que nos permitiesen dar una educación integral. A día de hoy esto se hace en todos los institutos, pero nosotros empezamos mucho antes.

¿Cree que hoy es necesario que vuelva a producirse un cambio en la educación?

Luchar por cambiar las cosas es muy difícil, pero hoy es necesario un cambio como el de mi época. Los niños nacen y ya saben manejar una tablet. Es muy difícil conseguir que se centren en el aula, porque ahora la enseñanza tiene que entrar por los ojos, tener proyectos interdisciplinares que permitan que el alumno pueda aprender el contenido viendo su aplicación en todas las áreas, e implementar lo positivo de las tecnologías.También hay que formar a los profesores. Cuando llegaron los ordenadores fuimos nosotros los que tuvimos que aprender por nuestra cuenta, porque no podíamos usar horas de nuestra jornada laboral. Técnicamente, trabajamos 18 horas a la semana, pero no se cuentan las horas preparando las clases, corrigiendo exámenes y formándonos para mejorar.

¿Se ha desvalorizado la profesión de docente?

En mis inicios el respeto hacia el profesor era enorme. No cobrábamos mucho, pero socialmente éramos figuras respetadas, tanto por los padres como por los niños. A mí no me gustaba la rigidez que había cuando yo empecé, pero desde luego tampoco lo que hay hoy en día. Ha sido una evolución negativa, porque al final siempre se trabaja más y mejor con un niño que confía en ti, que con uno al que le han puesto en la tesitura de que eres el enemigo.

¿Qué ha sido lo más duro de estos 42 años de trayectoria?

En un instituto te encuentras con todo tipo de personas. He visto niños que eran pasotas, pero que gracias a los profesores de apoyo han salido adelante. Y he visto otros cuyo camino no depende de la intervención del centro, sino de la Fiscalía de Menores y de los Servicios Sociales. Es muy triste encontrar a niños que llegan buscando el cariño que no encuentran en su casa, niños que son carne de cañón para el futuro, y que no siempre está en tu mano ayudar. Eso es lo más frustrante que he vivido. También tengo que mencionar a mi compañera, Esther Iglesias, una profesora que cambió el Puga Ramón, que fue muy querida por todos los niños y que falleció de forma repentina. Fue un golpe muy duro para todo el centro.

¿Y lo más gratificante?

El agradecimiento de mis alumnos. A veces me aplaudían al terminar las clases, o me traían regalos. Siempre me sentí muy afortunada por mi buena relación con ellos en general. Cuando veo a mis exalumnos me gusta saber que se han convertido en personas estupendas y que la gente se acuerda de mí. Eso te hace ver que sirves. Estoy contenta de haber ayudado a dar una educación integral, de no ser una profesora de matemáticas, sino una maestra, una persona que forma parte de un referente como es el centro Puga Ramón, que ayuda en el paso de la adolescencia a la adultez.

Ahora que llega el momento de jubilarse, ¿echará de menos las aulas?

No. Estoy muy orgullosa de todo lo que el equipo directivo conseguimos estos años, pero la dirección me quemó mucho. Cuando eres profesor no eres consciente de los problemas reales de los alumnos, pero siendo directora te enteras de todo, y realmente me siento cansada. Son 42 años, y creo que es una época muy bonita de mi vida que ya ha llegado a su fin. Ahora me dedico a ir a clases de bellas artes, a pilates y a viajar, y creo que es el momento de que profesores nuevos cojan el relevo y traigan savia fresca.