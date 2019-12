Redada en Oh Coruña con 40 identificados y apertura de expedientes municipales

Fachada de la discoteca Oh Coruña, en O Portádego.

Víctor Echave

Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y técnicos municipales del Concello participaron ayer por la mañana en una redada en la discoteca Oh Coruña, ubicada en O Portádego, en la que fueron identificadas un total de 40 personas que se encontraban en su interior. La operación conjunta, promovida y coordinada por la subdelegación del Gobierno en A Coruña, se desarrolló entre las siete y las ocho de la mañana.

Según fuentes policiales, en la redada se hicieron varias actas de incautación de drogas y se procedió a la inspección de las condiciones del local, que suele abrir, oficialmente, los sábados por la noche. Se detectaron varios problemas de infraestructuras y fallos de medidas contraincendios. Fuentes del Concello indican que la discoteca Oh Coruña no cuenta con licencia para la actividad que estaba desarrollando en el momento de la operación, como after hours. Es uno de los motivos, indican, por lo que se abrirá expediente.

Según la Ley de espectáculos públicos de Galicia, el Ayuntamiento podría ordenar, entre otras medidas sancionadoras, el cierre inmediato de la discoteca situada en el límite con Culleredo. Además, condiciones detectadas en el interior del local durante la inspección hecha a primera hora de la mañana podrían suponer un peligro para sus clientes, por lo que este aspecto también formará parte del expediente municipal.

Fuentes policiales señalan que en este local de ocio nocturno no suele haber problemas de drogas, pero sí de consumo de alcohol y peleas. De hecho, hace dos años, se registró en Oh Coruña una reyerta multitudinaria en la que los casi 30 participantes se arrojaron vasos y botellas. Una persona, que aseguró haber sido golpeado por dos personas que no pudo identificar por perder el conocimiento, tuvo que ser trasladada al hospital por una herida abierta en la cabeza.