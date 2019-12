¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 26 de diciembre

►'El Lago de los cisnes' aterriza en la ciudad

El Lago de los Cisnes del Russian Classical Ballet llegará hoy a Palexco. Se trata de su nueva producción de la obra del ballet clásico. Será a las 20.30 horas.

Palexco

Avenida do Porto, 1

►Actuación de títeres para los más pequeños

17.00 horas. El Festival de Títeres María José Jove, que busca fomentar la afición de los niños, arrancará hoy con una representación de Blancanieves a cargo de Tropos Teatro de Títeres.

Fundación María José Jove

Galileo Galilei, 6

►Taller de anillos con papel albal

La programación navideña del centro comercial Los Rosales incluye hoy la realización de un taller de elaboración de anillos con papel albal. Será a las 17.30 horas.

Centro comercial Los Rosales

Ronda de Outeiro, 419

►Documental sobre la dispersión de presos

20.00 horas. La Asociación Cultural Alexandre Bóveda proyectará hoy el documental Niños con mochilas, que aborda la política de dispersión penitenciaria en Euskadi.

Asociación Alexandre Bóveda

Olmos 16-18

►Charla con el gestor cultural Sergio Pardo

20.30 horas. La Galería Vilaseco acogerá hoy la última charla de esta edición del programa 12miradas. El protagonista será el gestor cultural gallego Sergio Pardo.

Galería Vilaseco

Padre Feijoo, 5

►Función teatral doble en María Pita

María Pita acoge hoy el especáculo de teatro Descubriendo la Navidad con Gemola. Será a las 13.00 horas. Ya a las 18.00, será el turno de Colores de Navidad, con Gemola.

María Pita

►'El cielo de Cloe', en la Casa de las Ciencias

17.00 h. El cielo de Cloe es un programa infantil del Planetario de la Casa de las Ciencias. Cloe es una profesora muy especial, es capaz de cambiar el tamaño y de estar en varios lugares a la vez.

Casa de las Ciencias

Parque de San Margarita, s/n

►Concierto de King of Nothing

El BâBâ Bar acoge el concierto acústico de King of Nothing, en el que se homenajeará a diversas bandas. Será a las 21.00 horas y la entrada es de cuatro euros.

BâBâ Bar

Pérez Cepeda, 23