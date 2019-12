El Concello desestima las alegaciones de Albada e intervendrá Nostián el lunes

La Junta de Gobierno Local de ayer aprobó rechazar las alegaciones que había presentado la concesionaria de la planta de basuras de Nostián, Albada, para evitar la intervención municipal. La empresa tiene ahora un plazo de tres días para aceptar las condiciones del Ayuntamiento: retirar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) previsto y permitir la entrada de los residuos del Consorcio As Mariñas en 2020. Si no las acepta, el Ayuntamiento intervendrá de forma "efectiva" la planta el próximo lunes, según señaló ayer la alcaldesa Inés Rey.

Estas medidas ya se le pidieron a la empresa en noviembre, y, al no aceptarlas, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado día 17 intervenirla. Albada perderá la dirección del servicio de la planta en favor de uno o varios individuos nombrados por el Concello, de "perfil técnico" y con conocimiento sobre la gestión de residuos, señaló Rey. Actuarán durante un máximo de ocho meses.

La intervención, según la regidora, permitirá evitar tres "crisis". Una "ambiental", ya que la interrupción del servicio podría causar "desajustes graves en unas fechas como las Navidades". Otra "económica", pues las decisiones de Albada harían que la planta "no fuera viable".

Y, finalmente, una "laboral", ya que el ERTE "pondría en peligro" 39 puestos de trabajo en la planta, un 40% de la plantilla. Los trabajadores convocaron una huelga contra este expediente, que suspendieron tras la promesa municipal de mantener los puestos.

Rey admitió que Albada todavía puede recurrir a los tribunales, pero prometió que las decisiones jurídicas "no van a impedir la efectividad de la decisión, que tiene carácter ejecutivo e inmediato". También afirmó que la intervención "no supone romper vías de diálogo", pero puntualizó que no debe confundirse "el espíritu de colaboración con una actitud sumisa por parte del Concello".

Cinco alegaciones

Albada formulaba cinco alegaciones, todas ellas rechazadas en un informe del área administrativa municipal de Medio Ambiente. La primera señalaba que "no se había cumplido el trámite esencial de audiencia al interesado", lo que generaba indefensión y debía dar lugar a anular el procedimiento. Los servicios del Ayuntamiento estiman que Albada tuvo esta audiencia a través del plazo de alegaciones que se le concedió.

Albada afirmaba que dejar de dar servicio a los municipios adscritos al Consorcio As Mariñas no era un "incumplimiento susceptible de justificar la intervención", puesto que las obligaciones previstas en la concesión se limitaban a A Coruña. Los servicios técnicos señalan que los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, así como la cláusula tercera del contrato y su desarrollo, contemplaban esa ampliación.

En tercer lugar, la empresa defiende que el Ayuntamiento no puede intervenir más allá del fin de la concesión. El informe considera que Albada es"incumplidora de lo contractualmente fijado", y que la necesidad de intervenir la planta se prolonga "hasta que haya un nuevo adjudicatario".

Albada argumentaba también, subsidiariamente, que la medida de intervención no estaba determinada y se extralimitaba en su vigencia temporal, algo que desestima el informe municipal. Finalmente, Albada considera que la intervención supone una "desviación de poder", mientras que el Concello puntualiza que es un "derecho legal" de la administración.