"Fun obxecto dunha campaña de acoso do PP, que instrumentalizou a Xustiza"

A edil de Marea Claudia Delso foi a responsable da concellería de Participación Cidadá co anterior Goberno municipal e firmou a concesión do uso da antiga prisión provincial ao colectivo Proxecto Cárcere. Este proceso foi denunciado polo PP por vía administrativa, ao entender que había irregularidades, e despois ante a Fiscalía pola vía penal, na que a acusaba de prevaricación. O Ministerio público atopou indicios de delito, pero as dilixencias foron sobreseídas e arquivadas a semana pasada pola xuíza de Instrución ao entender que a acusación non estaba "debidamente xustificada".

O auto de arquivo, do 20 de decembro, establece un prazo de cinco días para apelar.

Non teño información do que vaia a facer a acusación.

Sinalou que lle gustaría que se lle pedisen desculpas. De quen? E recibiunas?

Non recibín desculpas; si moitas felicitacións. Esta foi unha campaña de acoso e derribo que tamén foi contra José Manuel Sande. E contra Alberto Lema e Xiao Martínez co asunto dos pisos. Todo se arquivou. O PP non foron os únicos a facer unha política sucia ao respecto, pero si o foron especialmente, e creo que deberían pedir desculpas á cidadanía e á Xustiza. Instrumentalizárona para tapar as súas propias vergoñas e non facer política. Metéronnos denuncias para tratar de equipararnos a eles, e certos medios de comunicación alimentaron esta campaña.

Se considera que foi obxecto de inxurias ou calumnias, vai tomar medidas legais?

Polo de agora non o proxectei. Xa verei que fago.

Pensa que este proceso influíu na perda por parte de Marea de catro concelleiros nos derradeiros comicios?

Probablemente. Desgraciadamente creo que tivo certo impacto. Non creo que lograsen transmitir a idea de que somos coma eles, porque a xente sabe diferenciar un caso de corrupción como a Gürtel dunha campaña política como foi a cuestión dos pisos ou a do cárcere, e como nos comportamos cada quen. Mais todo quedou nun análise moi superficial. No caso do cárcere houbo unhas dilixencias previas, pero o tema se amplificou e chegouse a dicir que ía a xuízo. Non me puiden explicar ata que non fun a declarar; tiña que ter ido en marzo e o PP presentouse como acusación particular para que coincidise co día antes das eleccións.

No auto sinálase que puido haber algunha irregularidade, que debe resolverse no proceso polo contencioso-administrativo. Cal é o estado deste?

Está en trámite, vai moi lento. Xa se enviaron antes das eleccións a documentación e a resposta da asesoría xurídica fundamentando cada cuestión. E o propio auto sinala que os feitos que se denunciaron pola vía penal polo PP son moi semellantes aos que presentara pola vía contenciosa. A denuncia é a mesma.

É por iso polo que interpreta que foi para desprestixiala?

Creo que o interpreto eu e calquera que lera ambas denuncias. Son un copia e pega. Creo que na vía contenciosa a cuestión quedará aclarada, e agardo que remate igual que a penal.

Unha funcionaria que aparece citada no auto sinala que as bases da convocatoria que acabou gañando Proxecto Cárcere "déronllas xa redactadas", por un "grupo de persoas", e que llas transmitiu unha das asesoras da concelleira. Cre que este proceso se puido facer mellor, ou que non houbo ningunha irregularidade?

Foi un procedemento moi correcto e moi pulcro. Tamén é certo que era a primeira vez que se sacaba unha convocatoria pública para a xestión dun espazo. Conformamos un grupo de traballo con funcionarios e asesores de distintas concellerías, e esa foi a mellor maneira que se atopou. As cousas sempre poden facerse mellor, pero non hai claroscuros. Teño a conciencia moi tranquila e confío no traballo dos funcionarios. Tratamos de devolver á cidadanía un equipamento que desgraciadamente agora está en desuso e deteriorándose.

Considera que este proceso sentou un mal precedente?

Creo que non. Despois abrimos o faro de Oza e os espazos de Novo Mesoiro, e traballamos con esa filosofía as naves do Metrosidero. A cuestión xudicial puxo sombras a un proceso do que creo que deberiamos estar orgullosos.

O peche da prisión non deriva dos procesos xudiciais, senón do incumprimento das condicións de uso.

Si, pero é un todo. A imaxe que deixou viuse ensombrecida polo ataque infundado e obsesivo do PP. Posiblemente quererían ter privatizado o espazo ou xerado algún proceso especulativo.

Cando a Fiscalía presentou a demanda, non deixou a política, nin, tras as eleccións, as comisións municipais.

Nese momento, e co código ético na man, a decisión foi continuar. Se a resolución xudicial tivese sido outra, tería claro o que tería que facer.

Se fose procesada?

Se fose a un xuízo, posiblemente, daría un paso atrás, coa conciencia tranquila. Non hai que acostumarse á política. Como máximo estarei esta lexislatura.

O proceso complicou o seu traballo, ou tensou as relacións con outros grupos?

A cuestión mantívome preocupada, e por momentos tocada, pero non me quitou as ganas de seguir traballando. Fíxome reafirmarme no meu traballo, e sentinme sempre acompañada polo alcalde e os compañeiros de grupo municipal e de organización.

O actual Goberno local eliminou a concellería de Participación. Cre que seguen as liñas de traballo que deixou?

Hai unha liña de continuidade, non tanta como nos gustaría. Deixamos creado un equipo que funciona moi ben e varias políticas moi engraxadas na estrutura municipal, e no acordo co PSOE hai cuestións referentes aos orzamentos participativos e as Naves do Metrosidero. Mais o Goberno do PSOE é morno e non cre tanto como nós na participación de xeito real. Seguimos sen saber as propostas máis votadas neste ano nos orzamentos participativos; nos espazos de Novo Mesoiro, só manteñen o uso particular e non o abren ao conxunto da veciñanza, non van continuar co Co-Lab...