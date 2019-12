El IMCE convertirá en funcionarios a toda su plantilla el próximo año

El consejo de administración del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), el organismo encargado de la organización de las fiestas, aprobó ayer su presupuesto para 2020, cifrado en 6,3 millones de euros frente a los 5,5 millones de las cuentas prorrogadas de este año, y en el que figura como objetivo para la segunda mitad del año la conversión en funcionarios de sus actuales trabajadores, que ocupan plazas de personal laboral. La medida, según destaca el informe presentado al consejo, no supone la creación de nuevos puestos de trabajo ni la supresión de ninguno de los existentes en la actualidad.

Otro de los aspectos que menciona el documento es que para acceder a las plazas de funcionario se tendrán en cuenta los méritos prestados como personal laboral, así como las pruebas superadas en cada uno de los casos.

El IMCE transformará además la actual plaza de coordinador de Fiestas, que se encuentra vacante, en la de director de esa actividad. También se creará el puesto de director del propio instituto, aunque no está previsto que se cubra durante el próximo año. La reorganización de la plantilla incluye que las plazas de director, técnico de producción y auxiliar de producción no se cubrirán en 2020, razón por la que no figurarán en el anexo de personal del presupuesto del organismo.

Entre los puestos que pasarán a ser ocupados por funcionarios figuran los de los directores del Fórum Metropolitano, el teatro Rosalía de Castro y el Coliseum, así como el de administrador del IMCE, aunque se prevé que estas cuatro plazas se cubran mediante un proceso de promoción interna.