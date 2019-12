Loquillo ofrecerá un concierto en el Coliseum el próximo 15 de mayo

Loquillo volverá a la ciudad y al Coliseum en 2020. Un año y medio después de su concierto de la gira 40 años de Rock and Roll Actitud, estará de nuevo en el recinto coruñés con el tour El último clásico. Gira 2020. La cita, organizada por el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) será el próximo 15 de mayo y las entradas, que aún no se han puesto a la venta, costarán de 32 a 36 euros (gastos de gestión no incluidos).

Loquillo ha actuado varias veces en A Coruña, en escenarios como el Coliseum, la playa de Riazor en el festival Noroeste y en la plaza de María Pita con motivo de las fiestas de agosto. En la gira anterior el músico repasaba los principales temas de su carrera, que repetirá en mayo.