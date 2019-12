La comunidad de montes del Xalo acude a la Guardia Civil por destrozos de varios 4x4

El Monte Xalo es el gran pulmón verde de la comarca y uno de los más espectaculares miradores desde el que se ve desde punta Langosteira a la Torre de Hércules, la ría de Betanzos o el Prioriño, un espacio lleno de rutas y penedos con formas antropomórficas que ahora es muy visitado por senderistas gracias al trabajo de la Comunidad de Montes de Mano Común Xalo-Celas, que lleva un tiempo recuperando el paisaje natural y repoblando con especies autóctonas. Por eso, a los responsables de este trabajo que realizan sin ayuda de ninguna administración, se les cayó el alma a los pies cuando ayer por la mañana fueron a ver los estragos que ocasionó la circulación durante todo el día de unos veinte todoterrenos, en una salida organizada por una empresa de rutas 4x4 con sede en A Coruña.

"Caminos y pistas están destrozados, zonas donde había manantiales. Hay multitud de zonas llenas de aceite de los vehículos, en plantas, en charcas. Es imposible pasar por allí. Nos hemos echado las manos a la cabeza. No fueron pos pistas públicas, atravesaron terrenos a través, terrenos privados, de la comunidad de vecinos, sin pedirnos permiso", destacó ayer el presidente de la comunidad Xalo-Celas, Xosé Antonio Barbeito.

Los responsables de este monte vecinal acudieron al puesto de la Guardia Civil de Culleredo, al no localizar al Seprona en Arteixo, y presentaron denuncia, que hoy ampliarán, con fotografías, ante la Policía Nacional, además de contactar con un abogado.

"La patrulla de la Guardia Civil fue el sábado, el día que estaban los todoterrenos, pero nos dijeron que le enseñaron un permiso de la Xunta, de Medio Ambiente, y que no podían hacer nada. Queremos ver ese permiso para atravesar terrenos privados. En Carral, por donde entraron, no sabían nada, y en el distrito forestal de la Xunta en Betanzos no les consta permiso. La comunidad de montes de Castelo también nos respalda en esto", explicó Barbeito, quien agregó que esto también sucedió otros años y la empresa organizadora incluso cuelga vídeos en YouTube, con títulos como Abriendo caminos en el Monte Xalo, donde se ve cómo aplastan árboles jóvenes.