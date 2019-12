El interventor advierte excesivo optimismo en la previsión de ingresos del Gobierno local

La Junta de Gobierno Local aprobó en la mañana de ayer el proyecto de presupuesto de 2020, además de la prórroga del de 2018 para asumir los gastos municipales hasta que el primer documento se apruebe. La alcaldesa, Inés Rey, defendió ayer que se trata de unas cuentas "expansivas" con una capacidad de inversión "muy superior a la de años anteriores", con un presupuesto total de 260 millones de euros. Sin embargo, el interventor general del Ayuntamiento encuentra en las previsiones de diversas partidas de ingresos cálculos al alza no justificados en relación a años anteriores.

De los diferentes capítulos de ingresos, el de más peso es el de los impuestos directos municipales, que en 2020 se espera que aporten casi 105 millones de euros. En este apartado, el interventor señala que se prevé 62 millones de recaudación por el IBI urbano, mientras que estima que al final de 2019 la recaudación será de 59,43 millones.

El funcionario afirma que la proyección "no sustenta ni justifica la previsión", si bien el informe económico-financiero elaborado por los técnicos municipales apunta a que aumentará por la decisión del actual Gobierno local de pedir una revisión catastral al alza. El aumento del IBI de características especiales, para el interventor, es también "ligeramente optimista". El padrón municipal para 2019 refleja ingresos de 3,32 millones, y en los presupuestos de 2020 asciende a 3,42.

Otro motivo de advertencia es el aumento del IAE, que siguiendo el padrón de 2019 aportó 10,84 millones y que los presupuestos calculan en 12,22 millones. Esto es, considera el interventor, un "exceso". El informe económico-financiero justifica el aumento por la subida del impuesto a la refinería de Repsol, pero esta supone 265.000 euros más.

Los presupuestos tienen también cálculos alcistas en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), el del incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) y las licencias urbanísticas. El informe económico-financiero lo justifica, en el caso del segundo, por su "evolución positiva" en ejercicios pasados. El interventor, sin negar esta evolución al alza, pide "prudencia" debido a que resulta difícil hacer cálculos por el "alto grado de incertidumbre económica existente".

El Gobierno local prevé ganar en 2020 unos 51,91 millones por "tasas, precios públicos y otros ingresos", un capítulo con 61 apartados de los que los más significativos cuantitativamente son la recogida de basuras y las sanciones por infracciones de la ordenanza de circulación.

El interventor municipal señala que la recaudación conjunta por todos los apartados fue en 2016 de 44,72 millones de euros;, en 2017 de 44,43; y en 2018 de 47,94, por lo que la previsión para 2020, que aumenta en más de cuatro millones , "puede resultar excesiva".

Hay también una "previsión optimista", señala el interventor, en la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial en las empresas de servicios de suministros, una tasa que en 2018 dejó 2,62 millones de euros y en 2020 se espera que aporte 4,1 millones.

Así, reitera las llamadas a la "prudencia" en las licencias urbanísticas y las multas de tráfico, dos apartados de crecimiento importante, y recomienda revisar a la baja la tasa de tramitación de documentos y licencias de aperturas, que se mantiene en relación a 2018. El interventor señala, sin embargo, que lo que se recaudó ese año fue menos de lo previsto.

En el caso de las multas de tráfico, se espera recaudar el año que viene 6,9 millones, ante los 6,4 que se estimaron para 2019. Pese a pedir prudencia, el interventor admite que el incremento de las multas, en conjunto, es "coherente" con su evolución: en 2016 las sanciones importaron 3,25 millones, en 2017 7,2 y en 2018, 7,8 millones. En 2020 se prevé que sumen 8,1 millones de euros.

Transferencias sin justificar

El Fondo Complementario de Financiación de Participación de los Ingresos del Estado, según los presupuestos, aportará a las arcas municipales un total 59,82 millones de euros en 2020, un aumento del 5,5% que, señala el informe, "no vemos justificado".

Las transferencias que recibe el Ayuntamiento por impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, como el IVA o los impuestos especiales indirectos, aportarían en 2020 un total de 13,08 millones, algo más del 5% de los ingresos corrientes.

El aumento es del 8,91% sobre los 12,01 millones de 2018, algo que "no se justifica", puesto que no se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado que los fijará. Ante la falta de este documento, el informe económico-financiero realiza una previsión, incorporando la actualización del Decreto-Ley 13/2019, que el interventor considera que no debería realizarse.

Canon del Matadero

El presupuesto de ingresos recoge dos nuevas fuentes de ingresos sin antecedentes en los años anteriores. Así, se calcula que el canon de la concesión del Matadero municipal importará 1,05 millones de euros en 2020, cuando no aparecía en años pasados y en 2019 se esperaba un euro.

El interventor señala que no conoce "el fundamento del cálculo de dicha previsión y por qué ahora se consigna cuando no se hizo en ejercicios anteriores".